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رياضة

خالد فتحي يبدأ ولايته الأولى في اتحاد كرة اليد الأسبوع المقبل

خالد فتحي، فيتو
خالد فتحي، فيتو

كرة اليد، يبدأ خالد فتحي مهمته في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم بمعرفة كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن يتسلم خالد فتحي خطاب اللجنة الأولمبية باعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ بعد ذلك إجراءات التسليم والتسلم.

خالد فتحي يشكر الجمعية العمومية

توجه خالد فتحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد ومجلس الإدارة الجديد لقيادة اللعبة حتى 2028.

وقال فتحي: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وحرصهم على المشاركة سواء من منحني صوته أو لم يمنحني، الجميع كان حريصًا على خروج الجمعية العمومية بمظهر مشرف يليق باسم كرة اليد المصرية، وأعدهم جميعًا أن أعمل مع مجلس الإدارة لنكون عند حسن الظن".

ريادة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي

وطالب فتحي أسرة كرة اليد المصرية بالالتفاف حول اللعبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استمرار ريادة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، ومواصلة تطوير اللعبة على كل المستويات بجميع عناصرها.

وأكد فتحي أن الاستراتيجية العامة لمجلس الإدارة هي التعامل مع جميع الأندية بمعيار واحد دون تمييز، قائلًا: " نقف على مسافة واحدة من الجميع والهدف إعلاء المصلحة العامة لكرة اليد المصرية".

وأشار فتحي إلى أن مجلس الإدارة الجديد يقدم كل الدعم للمنتخب الوطني للرجال والذي يستعد حاليًا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام يناير المقبل في الدنمارك والنرويج وكرواتيا، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق طموحات جماهير الكرة المصرية في المحافل الدولية.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عن انتخاب مجلس جديد يقود الاتحاد حتى 2028، جاء تشكيله كما يلي: خالد فتحي رئيسًا للاتحاد، خالد ديوان نائبًا للرئيس، نبيل خشبة أمينًا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة: عبير عقيل، عمرو فتحي، أحمد زقزوق، خالد صالح، عمرو العدل، محمد جمال هليل.

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