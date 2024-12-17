كرة اليد، أحمد هشام دودو ينتقل لفيزبريم المجري

كرة اليد، أعلن نادي فيزبريم المجري تعاقده مع لاعب منتخبنا الوطني أحمد هشام دودو بداية من الموسم المقبل 2025، قادما من صفوف فريق مونبيليه الفرنسي.

وتعاقد فيزبريم مع لاعب منتخبنا الوطني بعقد يمتد لـ3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، قابل للتجديد لموسم إضافي.

مادسن يتولى تدريب باريس سان جيرمان

وعلى جانب آخر، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده رسميا مع الدنماركي ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من أجل تولي تدريب فريق اليد بداية من الموسم المقبل.

ونشر النادي الفرنسي بيان رسمي، يتضمن تعاقده مع الدنماركي مادسن المدير الفني للنادي الأهلي، بداية من يوليو المقبل، ولمدة عامين مقبلين.

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق كرة اليد خلال الأيام المقبلة.

خالد فتحي يبدأ ولايته الأولى في اتحاد كرة اليد

يبدأ خالد فتحي مهمته في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم بمعرفة كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن يتسلم خالد فتحي خطاب اللجنة الأولمبية باعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ بعد ذلك إجراءات التسليم والتسلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.