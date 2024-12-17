وضع جهاز شئون البيئة شروطًا ومعايير صارمة للحصول على تراخيص لجمع ونقل هذه المخلفات، وذلك في ظل التزايد المطرد في إنتاج المخلفات الخطرة، وحرصًا على حماية البيئة والصحة العامة.

فما هي هذه الشروط والإجراءات التي يجب على الشركات والجمعيات الأهلية اتباعها للحصول على هذا الترخيص؟

شروط الحصول على ترخيص لجمع ونقل المخلفات الخطرة

يُعد الحصول على ترخيص لجمع ونقل المخلفات الخطرة أمرًا بالغ الأهمية، وذلك لضمان التعامل الآمن والسليم مع هذه المواد الخطرة، ومنع أضرارها على البيئة والمجتمع. وتشمل الشروط الأساسية للحصول على هذا الترخيص ما يلي:

التسجيل لدى الجهات المختصة: يجب على الشركات والجمعيات الأهلية الراغبة في مزاولة هذا النشاط التسجيل لدى وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتقديم كافة المستندات المطلوبة.

دراسة الجدوى البيئية: يجب إعداد دراسة جدوى بيئية تفصيلية للمشروع، تهدف إلى تقييم الآثار البيئية المحتملة للنشاط، واقتراح الحلول المناسبة لتقليل هذه الآثار.

توفير المعدات والتقنيات المناسبة: يجب على الشركات توفير المعدات والتقنيات اللازمة لجمع ونقل المخلفات الخطرة بطريقة آمنة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير البيئية.

التأكد من سلامة العاملين: يجب تدريب العاملين على كيفية التعامل الآمن مع المخلفات الخطرة، وتوفير المعدات الوقائية اللازمة لهم.

تحديد أماكن التخلص الآمن: يجب تحديد أماكن آمنة للتخلص من المخلفات الخطرة، والتأكد من توافر التراخيص اللازمة لذلك.

دفع الرسوم المقررة: يجب دفع الرسوم المقررة للحصول على الترخيص وتجديده.

جدير بالذكر أن الحصول على ترخيص لجمع ونقل المخلفات الخطرة يتطلب الالتزام بمعايير بيئية صارمة، وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان سلامة البيئة والصحة العامة،

وتساهم هذه الإجراءات في حماية البيئة والمجتمع من الآثار السلبية للمخلفات الخطرة، وتحقيق التنمية المستدامة.

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