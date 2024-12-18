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تشييع جنازة عمة اللاعب محمد النني (صور)

تشييع جنازة عمة اللاعب
تشييع جنازة عمة اللاعب محمد النني

شيع العشرات من أبناء مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم جثمان الحاجة “سلوى النني” عمة اللاعب محمد النني بعد صراع مع المرض.

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وفاة عمة اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي

تشييع جثمان عمة محمد النني

وتمت صلاة الجنازة على المتوفاة بمسجد السمسار، وشيع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بسيد خلف.

وكان الكابتن ناصر النني والد اللاعب  محمد النني نجم نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر قد أعلن وفاة شقيقته سلوى النني عمة اللاعب. 

وفاة عمة محمد النني

ونشر ناصر النني عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك خبر وفاة شقيقته، وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب محمد النني فور علمهم بوفاة عمة اللاعب. 

وتحولت صفحات الفيس بوك إلى سرادقات عزاء للفقيدة داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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