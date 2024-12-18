مدربو "مشواري" بكفر الشيخ يستعرضون إنجازات البرنامج التدريبي خلال عام

شارك فريق عمل برنامج مشواري بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ في ورشة عمل بمدينة الغردقة، وذلك لمناقشة خطة عمل برنامج مشواري داخل المحافظة 2025-2026، وجاءت هذه الورشة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومنال جمال الدين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

إنجازات برنامج مشواري خلال عام 2024

استعرض فريق كفر الشيخ خلال الورشة مجموعة من الإنجازات التي حققها البرنامج لعام 2024، والتي تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز قدرات الشباب وربطهم بسوق العمل، حيث تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والبرامج التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، مما أسهم في توفير المهارات اللازمة للشباب لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. وقد شملت الإنجازات تدريب أكثر من 31,000 مستفيد في مجالات متعددة، مما يعكس التزام البرنامج بتأهيل الشباب للاندماج الفعّال في سوق العمل.

وكيل الشباب والرياضة: تدريب عدد 31748 مستفيد بالبرنامج



قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان عدد المدربين بالمشروع داخل المحافظة بلغ 15 مدرب مهارات حياتية و5 مدربين بالتوجية المهني، و 50 سفير من برنامج مشواري، كما انه تم تدريب عدد 31748 مستفيد بالبرنامج موزعه كالاتى المرحلة العمرية من (14-10) عدد 1659 ورشة تدريبية باجمالي عدد 21165 مستفيد، المرحلة العمرية من (18-15). 253 ورشة تدريبية بمشاركة 9702 مستفيد، والمرحلة العمرية من (24-19) 43 تدريبية بمشاركة 881 مستفيد، تدريب عدد 5561 مستفيد بالتوجيه المهني.

وتابع، محروس، ايضا تم تنفيذ عدد 28 معسكر تدريبي بتدريبات تحدى الشباب باجمالى عدد 1400 شباب وفتاه وتم عرض رؤية مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ خلال الفترة المستقبلية من خلال ربط الشباب بسوق العمل، و إنشاء شراكات قوية مع القطاع الخاص والعام لتوفير فرص عمل للشباب المتدربين، وتسهيل عملية الانتقال من التدريب إلى العمل، وبناء قاعدة بيانات شاملة، وتقديم خدمات التوجيه المهني المستمر: تقديم خدمات توجيه مهني مستمر للشباب لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهنية الصحيحة، وتطوير مساراتهم المهنية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي، وتغطي مختلف القطاعات ( الزراعة، الصناعة، الخدمات، التكنولوجى )

إعداد الشباب لسوق العمل

اضاف، حسن الدسوقي، منسق عام برنامج مشواري، ان برنامج مشواري يهدف لإعداد الشباب لسوق العمل الحر، ويتم التنفيذ دا خل الهيئات الشبابية والرياضة بكفرالشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ويتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل" التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب، والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعي".



وافاد، الدسوقي، انه تم عرض مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تحسين أداء البرنامج وتعزيز تأثيره، ومنها: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وضرورة إنشاء شراكات قوية مع الشركات والمؤسسات لتوفير فرص تدريب وتوظيف للشباب.

تأتي هذه التوصيات كجزء من رؤية الدولة المصرية لتعزيز دور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الشباب على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، جاء ذلك بحضور دكتور رامى عبدالحفيظ منسق عام برنامج مشواري بالوزارة، وعمرو العتراوي منسق عام برنامج سفراء فريق عمل البرنامج بالوزارة، وفريق عمل منظمة اليونيسف بمصر.



الجدير بالذكر ان برنامج "مشواري" يتضمن مكونين أساسيين: الأول هو تنمية المهارات التي تشمل مهارات الاتصال الفعال وتحديد الأهداف والتفكير الابتكاري ومهارات التوظيف، بينما يركز المكون الثاني على "المشورة المهنية" التي تهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد للشباب لمساعدتهم في تحديد مسارهم المهني.

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