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انطلاق الورش التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر برياضة كفر الشيخ

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لادارة الأزمات والمخاطر

تطلق وزارة الشباب والرياضة، سلسلة من اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر التى تواجه قطاعى الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل الوعى نلتقى" من خلال "الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية" وبمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، صباح اليوم وتستمر حتى الخميس 19 ديسمبر، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد حمدي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية 

 

انطلاق البرنامج التدريبي لإدارة الازمات والمخاطر

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنطلاق البرنامج التدريبي لإدارة الازمات والمخاطر وفى كلمته رحب بقيادات وزارة الشباب والرياضة من الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية وأشار إلى إهتمام الوزارة بملف الأزمات والمخاطر التى تواجه المنشآت الشبابية والرياضية وتطبيق عوامل الأمن والسلامة وفق الأكواد المصرية وفق توجيهات القيادة السياسية وخطة الوزارة 

البرنامج التدريبي بمشاركة 120 من مدربى الملاعب الرياضية 

يشمل البرنامج التدريبي بمشاركة 120 من مدربى الملاعب الرياضية ومدربى حمامات السباحة وغيرهم  من العاملين المتخصصين بالمجال، التدريب على مدار يومين، بدأ باللقاء الحوارى حول الأزمات والمخاطر التى تواجه المنشآت الشبابية والرياضية وتطبيق عوامل الأمن والسلامة وفق الكود المصرى يقدمها الدكتور بركات فرج أستاذ دكتور بقسم الإدارة الرياضية بجامعة الإسكندرية، يليها ندوة عن ضوابط حمامات السباحة يقدمها الدكتور هشام كاظم أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا.

ويبدأ التدريب العملى صباح الخميس بنادى سخا الرياضى، عن الإسعافات الأولية وورشة تدريبية عن الحماية المدنية وأنواع الحرائق ويدير ورش العمل واللقاءات الحوارية نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال إدارة الأزمات والمخاطر التى قد تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، تنطلق الورش التدريبية، بحضور محسن محمد علي مدير عام الإدارة العامة لإدارة الازمات والكوارث والحد ومن المخاطر، وحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ورئيس لجنة الأزمات بالمديرية وعبد العزيز الرفاعى مدير الإدارة العامة الإستراتيجية وفريق عمل المديرية  .

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة حمامات السباحة

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