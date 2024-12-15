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شباب كفر الشيخ تنظم الملتقى الحرفي على أعمال الكونكريت (صور)

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تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الملتقى الحرفى لتدريب عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على الأعمال الحرفية وبمركز شباب قبريط، انطلقت الورشة الحرفية فى أعمال الكونكريت بمشاركة 25 عضوة من عضوات نادى الفتاة بالمركز، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

الورشة الحرفية تأتى ضمن سلسلة من الورش الحرفية التدريبية لعضوات أندية الفتاة 

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورشة الحرفية تأتى ضمن سلسلة من الورش الحرفية التدريبية لعضوات أندية الفتاة بمراكز الشباب لتعلم فنون الديكوباج وأعمال الجبس لتصميم منتجات يدوية.

وأشار إلى إهتمام وزارة الشباب والرياضة بملف تمكين المرأة إقتصاديًا من خلال التدريب ودعم المرأة لتصبح رائدة أعمال، قادرة على إدارة مشروع صغير في عالم الأعمال المتنامي وبدء مشروعها الخاص لتحقيق النجاح بإختيار فكرة مشروع مبتكرة قادرة على المنافسة.

أدارات الورشة الحرفية المدربة ياسمين الصياد والمدربة أسماء الديب، بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، السيد درويش مدير إدارة شباب فوه وغادة راشد منسق نادى الفتاة بالمديرية.

من ناحية أخرى، نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ،  لقاء جديد من الحملة القومية لتنميه الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بالمركز الثقافي بسيدى سالم، بمشاركة 50 عضو من أعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب والشيوخ وأعضاء مراكز الشباب بسيدى سالم، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان 

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الحملة القومية تهدف إلى تنميه الوعي السياسي لدى اكبر عدد من شباب مصر وخلق جيل واعي مشارك بايجابيه في صنع القرار والتوعيه بأهمية المشاركه السياسيه وتفعيل دور الشباب بالمشاركه في الحياه العامة والتوعيه بأهمية المشاركه السياسية في الاستحقاقات الانتخابية لتوفير مناخ ديمقراطي سليم، الحملة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وتتمثل محاور الحملة على مدار العام بمراكز الشباب، حول الدستور المصري بتعديلاته الأخيرة، مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، مناقشة النظم السياسية، الحقوق السياسيه للمرأة في مصر، تناول الدكتور صابر فتحى مدرس القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، معنى الدستور ومتى شُرع، متى تم تعديله، الفرق بين الدستور والقانون، طرق وضع الدستور، لقاءات الحملة القومية بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وأحمد عاشور مدير إدارة شباب سيدى سالم.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاعمال الحرفية الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة تمكين المرأة اقتصاديا

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