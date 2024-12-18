أسعار صرف العملات الأجنبية قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي

استطاعت العملة الخضراء «الدولار الأمريكي» الحفاظ على قيمتها دون تغيير وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة اليوم الأربعاء.

بينما دفعت وتيرة تيسير السياسة النقدية قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى الدولار الأسترالي والنيوزيلاندي إلى الانخفاض.

الدولار الكندي يهبط إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020

فيما تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي لأدنى مستوى في قرابة الخمسة أعوام، بسبب اضطرابات تعاني منها الحكومة، فضلًا عن تباطؤ وتيرة نمو التضخم.

توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

وتوقع محللون أن يتخذ البنك المركزي الأمريكي قرارً بشأن خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الثلاثاء استمرار صلابة الاقتصاد الأمريكي بعد أن تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات بزيادة 0.7% في نوفمبر، بدعم من ارتفاع مبيعات السيارات والمشتريات عبر الإنترنت.

وفي نفس السياق، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، ليستقر عند 106.9 بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر عند 107.18.

انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي

وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6310 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتراجع في أحدث التعاملات 0.4% عند 0.6312 دولار.

انخفاض سعر صرف الدولار النيوزيلندي

ولامس الدولار النيوزيلاندي أدنى مستوى في عامين عند 0.5310 دولار.

انخفاض سعر الدولار مقابل الين الياباني

وفيما يخص العملة اليابانية، انخفض سعر الدولار 0.07% إلى 153.36 ين بعد أن بدد بعض مكاسبه في الجلسة الماضية مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبلغ الجنيه الإسترليني 1.27005 دولار، منخفضا 0.08% قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

بينما صعد اليورو 0.1% إلى 1.0502 دولار.

وجرى تداول اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.2905 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهرا مقابل العملة الأمريكية وسط توقعات غير مواتية للنمو الاقتصادي.

عملة "بيتكوين" انخفضت 2.41% إلى 103853 دولارًا

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بيتكوين 2.41% إلى 103853 دولارا في أحدث التعاملات بعد أن بلغت أعلى مستوى لها عند 108379.28 دولار في الجلسة الماضية.

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