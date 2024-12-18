الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى البابا ياروكلاس البطريرك الثالث عشر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة القديس البابا ياروكلاس، البطريرك الثالث عشر من بطاركة الكرسي المرقسي.

قصة البابا ياروكلاس

وُلِد البابا ياروكلاس من أبوين وثنيين، إلا أنهما اعتنقا المسيحية بعد ولادته، وقاما بتربيته على التعاليم المسيحية. تميز البابا ياروكلاس بفصاحته في الوعظ والتعليم، مما جعله يحظى بمحبة البابا ديمتريوس الكرام، البطريرك الثاني عشر، الذي رسمه شماسًا ثم قسًا على الإسكندرية.

وفي عام 224 ميلادية، اعتلى البابا ياروكلاس الكرسي المرقسي، ليصبح أول من نال لقب "بابا" بين بطاركة الكرسي السكندري. امتدت خدمته على مدى 16 عامًا، تميزت بقيادته الحكيمة ورعايته للمؤمنين، حيث ساهم في جذب الكثيرين إلى الإيمان المسيحي.

وفي عام 240 ميلادية، تنيَّح البابا ياروكلاس بعد حياة حافلة بالخدمة والتقوى، مخلفًا إرثًا روحانيًا كبيرًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا تواضروس يكشف أسباب مبادرة مراكب النجاة

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أطلقت مبادرة "مراكب النجاة" بهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة تساهم في تمكينهم اقتصاديًا.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 2000 شخص على مجموعة من الحرف اليدوية ومهارات ريادة الأعمال، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل مستدام بعيدًا عن المخاطر التي تمثلها الهجرة غير الشرعية.

وأوضح قداسة البابا أن هذه الجهود تأتي ضمن دور الكنيسة في مواجهة التحديات الاجتماعية، حيث تعتبر الهجرة غير الشرعية فخًا يسقط فيه الكثير من الشباب الباحثين عن فرص أفضل، مؤكدًا أن الحل يكمن في توفير دعم حقيقي وفرص عمل محلية تضمن حياة كريمة.

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