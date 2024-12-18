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أخبار مصر

وزيرة التضامن تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها في مصر

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،  أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًّا في مصر، وذلك عقب انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.

وشهد اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

 

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

 

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة  أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام عملها رئيسة لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيدة كذلك بالجهود التي قام بها السفير السابق كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر،  وتعاونه الدائم مع الوزارة في جميع مجالات الشراكة.

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

الشراكة  مع الاتحاد الأوروبي

 

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الشراكة الدائمة مع الاتحاد الأوروبي، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة جهود الوزارة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وسعيها الدائم نحو برامج التمكين الاقتصادي من أجل العمل على إخراج الأسر من دائرة العوز.

 

خطة الوزارة لتطوير بنك ناصر الاجتماعي

 

كما تم التطرق إلى خطة الوزارة لتطوير بنك ناصر الاجتماعي، لما لهذا الأمر من أهمية، خاصة أنه يقدم منحًا وقروضًا ميسرة، والعديد من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، وتعمل الوزارة على إعادة هيكلته وتطويره.

ومن جانبها أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن تقديرها لجهود وزيرة التضامن الاجتماعي، ورغبتها وتطلعها لتعزيز جهود التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة، وكذلك في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي.

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