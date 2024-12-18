الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

هاني وديع.. ابتسامة النيابة التي تُذيب الجليد

في عالم الروتين والقوانين الصارمة، تظهر قصص إنسانية تبث الدفء في القلوب، وتعطي الأمل المفقود، قصة اليوم تدور حول موظف في النيابة العامة، اسمه الاستاذ هاني وديع، أثبت أن الموظف العمومي يمكن أن يكون أكثر من مجرد وجه وراء مكتب، فبابتسامته الدائمة وتعاونه غير المحدود، استطاع أن يخلق جوًا من الود والاحترام في بيئة عمل قد تبدو قاسية أحيانًا.


من منا لم يتردد في الدخول إلى مبنى الحكومة خوفًا من التعامل مع الموظفين؟ ولكن، عندما تدخل إلى مكتب الأستاذ هاني وديع بنيابة الدقي، تشعر وكأنك تدخل إلى مكان مختلف تمامًا، فابتسامته العريضة ترحب بك، وكلماته اللطيفة تجعلك تشعر بالارتياح.


موظف نموذجي في النيابة العامة، أثبت أن الموظف يمكن أن يكون أكثر من مجرد منفذ للأوامر. فهو يقدم خدماته بكل رغبة وتعاون، ولا يتردد في مساعدة أي شخص يحتاج إليه، سواء كان مواطنًا عاديًا أو زميلًا في العمل.


يقول أحد المواطنين الذين تعاملوا معه: "لم أتوقع أبدًا أن أجد مثل هذا التعامل اللطيف في مكان مثل النيابة، هاني ساعدني كثيرًا في إنهاء معاملتي، وكان صبورًا جدًا معي رغم كثرة أسئلتي".


أما زملاءه في العمل فيصفونه بأنه روح المكان، حيث يضفي جوًا من المرح والنشاط على بيئة العمل، رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

 

الطفل آدم يطلب العودة إلى زنزانته!

دون جيش قوي.. أمة ضائعة حالة سوريا كدليل


ما الذي يجعله مختلفًا؟ الابتسامة الدائمة، هي أول ما يلاحظه أي شخص يتعامل معه.. فهي تعكس شخصية إيجابية ومتفائلة. فضلا عن التعاون غير المحدود، فهو لا يتردد  في مساعدة أي شخص يحتاج إليه، بغض النظر عن حجم الطلب أو الوقت الذي يستغرقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الابتسامة الموظف العمومى النيابة العامة نيابة الدقي مساعدة المواطنين الكاتب الصحفي محمد عبدالجليل فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

الفنان سعيد صالح لماذا رفض الخروج من السجن؟!

لماذا زار وزير الداخلية الصين؟

نصر أكتوبر محطة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية

معاناة صحفي مع السرطان

هل يكرر البلشي وعبد الرحيم إنجاز نافع؟
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

مصر ولا سوريا، توفيق عكاشة يثير الجدل حول مكان مرقد السيدة زينب الصحيح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية