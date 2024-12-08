دون جيش قوي.. أمة ضائعة حالة سوريا كدليل

الحمد لله على نعمة الجيش المصري، عبارة تتردد على ألسنة المصريين كثيرًا، وهي تعبير صادق عن الامتنان لما يقدمه الجيش من حماية وحفظ للأمن والاستقرار. ولكن، خلف هذه العبارة البسيطة تكمن حقيقة عميقة حول أهمية المؤسسة العسكرية في حياة الأمم، وحول العواقب الوخيمة التي تترتب على غيابها أو ضعفها.



سوريا... مثال حي

ما يحدث في سوريا اليوم هو خير دليل على أن الدولة التي تفتقر إلى جيش قوي ووطني تدفع ثمنًا باهظًا. فبعد اندلاع الأزمة السورية، تآكل الجيش بفعل الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، وسرعان ما وجدت البلاد نفسها في حالة من الفوضى والدمار.



غياب الجيش يعني:

* فقدان الأمن والاستقرار: فالجيش هو الضامن الأول للأمن والاستقرار داخل أي دولة، وهو الذي يحمي المواطنين من الخطر الخارجي والداخلي.



* تفكك الدولة: فغياب الجيش يسهل على القوى المتطرفة والانفصالية أن تستغل الفرصة وتزعزع أركان الدولة.



* تدخلات خارجية: فالدولة التي ليس لديها جيش قوي تصبح عرضة للتدخلات الخارجية، والتي غالبًا ما تكون بهدف تحقيق مصالح أجنبية على حساب مصلحة الشعب.



* معاناة إنسانية هائلة: فالحروب والصراعات التي تندلع في غياب الجيش تتسبب في دمار البنية التحتية، وتشريد الملايين، وتدمير الاقتصاد، وتدهور الخدمات.



الجيش المصري..حائط صد أمام الأخطار

على النقيض من ذلك، نجد أن مصر تتمتع بفضل الله بنعمة الجيش القوي الذي يقف حائط صد أمام كل الأخطار التي تهدد أمنها واستقرارها. فالجيش المصري ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو مؤسسة وطنية تعمل على حماية الوطن والمواطنين، وتقديم الدعم في الأزمات والكوارث.

رسالة إلى كل من يقدر نعمة الأمن والاستقرار:

إننا في مصر مدعوون إلى أن نشكر الله على نعمة الجيش، وأن ندعمه بكل السبل، وأن نعمل جميعًا على حماية هذا الوطن الغالي. علينا أن نتذكر دائمًا أن الأمن والاستقرار هما أساس التنمية والرخاء، وأن غيابهما يعني خسارة كل شيء.

إن تجربة سوريا المريرة هي درس لنا جميعًا، وهي تذكرنا بأهمية الجيش في حياة الأمم. فلنحافظ على جيشنا، ولندعمه، ولنعمل جميعًا من أجل بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

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