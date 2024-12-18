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بالفيديو إيقاد شعلة العيد القومي الـ 109 أمام ديوان محافظة مطروح (فيديو)

صورة من احتفالات
صورة من احتفالات العيد القومي 109 بمطروح

أوقدت محافظة مطروح شعلة العيد القومي الـ 109 من أمام ديوان المحافظة احتفالا بالعيد القومي،وهو ذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.

وبدأ الحفل بأنغام فرقة الموسيقى العسكرية من أمام ديوان المحافظة، وعروض فروسية وبإيقاد محافظ مطروح شعلة احتفالات العيد القومي 109.

وادي ماجد..  أشهر معارك المقاومة لأبناء البادية بصحراء مطروح 

وتعد معركة وادى ماجد، التى اندلعت يوم 11 ديسمبر 1915، غربى مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام، من أشهر معارك المقاومة لأبناء البادية بصحراء مطروح، واستمرت المقاومة فى مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال، وحينها تكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر فى العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم.

وحسب بعض الروايات، اندلعت معركة وادي ماجد يوم 11 ديسمبر عام 1915، وهى تعد أولى الثورات المسلحة ضد المحتل البريطانى، سبقت ثورة 1919، حيث واجه أبناء القبائل فى صحراء مصر الغربية، قوات الجيش الإنجليزى، فى هذه المعركة وتمكنت من قتل قائد قواتهم الجنرال “إسنا” برغم كثرة عدد الجنود البريطانيين والسلاح والعتاد الحديث، فى حين كان المصريون يقاتلون بأسلحة بدائية وعلى ظهور خيولهم.

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