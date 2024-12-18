وقع على عقود الزواج وفاجأهم بالهدايا، محافظ مطروح يشهد حفل الزفاف الجماعي لـ 34 عروسا وعريسا (صور)

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس الثلاثاء، حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة لـ 34 عروسا وعريسا من أبناء مطروح مع احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي التاسع بعد المائة وذلك بفندق المشير أحمد بدوي.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وممثلين عن الشركات والجمعيات والمؤسسات المشاركة في تنظيم الاحتفالية.

كما حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع كل عروس وعريس ثم شهد عقد القران والتوقيع على عقد زواج عدد من الشباب المشاركين في الحفل.



ثم قام محافظ مطروح بتسليم كروت بالهدايا والأجهزة الكهربائية وغيرها المهداة للعرسان المشاركين، موجها التهنئة لجميع العرسان وأسرهم.



كما قام محافظ مطروح بتسليم شهادات التقدير ودرع للشركات والمؤسسات والفنادق والجهات المشاركة في تنظيم الاحتفالية والمساهمة في تقديم هدايا للعرسان.

كما شهدت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية.

يأتى ذلك كعادة سنوية تحرص عليها محافظة مطروح في إطار التيسير على الشباب المقبلين على الزواج ومشاركة الشباب في إقامة أسرة وتوفير حياة كريمة لهم خاصة وأنه يتم اختيار الشباب المشاركين وفقا لعدد من الضوابط والشروط للوصول إلى الأكثر استحقاقًا.

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