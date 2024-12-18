جزار ينهي حياته شنقًا في ظروف غامضة بالمنيا

أقدم شخص على إنهاء حياته شنقًا في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا في ظروف غامضة، وتم نقله إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

شخص ينهي حياته بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شاب في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله.

مشنقة داخل منزله

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين اقدام "أ. أ. م" 30 سنة، جزار، على التخلص من حياته بأن نصب لنفسه مشنقة داخل منزله في ظروف غامضة.

مستشفي بني مزار في المنيا

تم نقل المتوفي الي ثلاجة حفظ الموتى في مستشفي بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.