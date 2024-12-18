الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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حوادث

جزار ينهي حياته شنقًا في ظروف غامضة بالمنيا

اسعاف
اسعاف

أقدم شخص على إنهاء حياته شنقًا في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا في ظروف غامضة، وتم نقله إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

شخص ينهي حياته بالمنيا 

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تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شاب في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله. 

مشنقة داخل منزله

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين اقدام "أ. أ. م" 30 سنة، جزار، على التخلص من حياته بأن نصب لنفسه مشنقة داخل منزله في ظروف غامضة.

مستشفي بني مزار في المنيا 

تم نقل المتوفي الي ثلاجة حفظ الموتى في مستشفي بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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