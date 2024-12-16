محافظ المنيا يعلن فوز 407 حجاج بقرعة الجمعيات الأهلية

قدم اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، التهنئة للفائزين من أهالي المحافظة بالحج لعام 1446-2025 من خلال القرعة الإلكترونية التى أجريت، اليوم الإثنين، لاختيار حجاج الجمعيات الاهلية، وأسفرت عن فوز 407 حجاج من محافظة المنيا.

وزارة التضامن الاجتماعي وقرعة الحج 2025

وأشاد محافظ المنيا، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشرى فى اى خطوة من الخطوات الخاصة بالتقديم وعملية القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام أن يوفقهم الله فى السنوات المقبلة.

قرعة حجاج الجمعيات الاهلية في المنيا

وطالب محافظ المنيا الفائزين بالحج هذا العام بالدعاء لمصر خلال أدائهم مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض وطنهم الغالى مصر.

الفائزون في قرعة الحج في المنيا

وناشد المحافظ الفائزين في قرعة الحج في المنيا، ان يحسنوا الاستعداد من الآن إلى الحج هذا العام، وان يلتزموا بكافة التعليمات الصحية والادارية دون اى تجاوزات، وأن يكونوا واجهة مشرفة لاسم مصر واسم المحافظة.

وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا

ومن جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا ان الفائزين هذا العام فى قرعة الجمعيات الأهلية بلغ عددهم 182 فى المستوى الثانى و225 حاجًا فى المستوى الثالث بإجمالى 407، إلى جانب 49 حاجًا في قائمة الاحتياطى بالمستوى الثاني و69 احتياطيا فى المستوى الثالث.

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