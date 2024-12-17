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إحالة أوراق المتهم بقتل إمام مسجد في المنيا إلى المفتي

إحالة المتهم بقتل
إحالة المتهم بقتل إمام مسجد في المنيا إلى المفتي

أحالت محكمة استئناف جنايات المنيا أوراق المتهم بقتل إمام مسجد إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول إعدامه شنقًا، وذلك بعد أن وجهت له تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار باستخدام سلاح ناري.

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 ويعود سبب الجريمة التي وقعت في المنيا إلى قيام المجني عليه بمعايرة المتهم بفشله في العمل بالخارج.

 وحددت المحكمة جلسة في فبراير المقبل للنطق بالحكم.

محكمة جنايات المنيا

ترأس الجلسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، حيث استعرضت محكمة جنايات المنيا قرار الإحالة. 

مقتل إمام مسجد في المنيا 

وأقدم المتهم "أ. ع. أ."، البالغ من العمر 24 عامًا،  على فعلته في 5 أبريل 2023، حيث قام بقتل الإمام "أ. ف. ع" البالغ من العمر 38 عامًا، بعد أن بيّت النية وعقد العزم على ذلك إثر معايرة المجني عليه له بسبب ضيق حاله وديونه.

المتهم استعد لتنفيذ الجريمة بحيازة سلاح ناري وذخيرة، وتوجه إلى مسكن المجني عليه ليلًا، حيث استدرجه خارجًا قبل أن يطلق عليه النار مما أدى إلى وفاته.

كما تضمن قرار الإحالة حيازة المتهم لسلاح ناري "فرد خرطوش" وأربع طلقات غير مرخصة، وقد استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى المفتي.

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