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ثقافة وفنون

بيكسار تحذف قصة شخصية متحولة جنسيًا من مسلسل "Win or Lose"

مسلسل Win or Lose،
مسلسل "Win or Lose"، فيتو

أعلنت شركة الرسوم المتحركة الشهيرة، بيكسار، عن حذفها لقصة شخصية متحولة جنسيًا، من إحدى الحلقات مسلسل "Win or Lose".

وذكرت بيسكار، في بيان رسمي، أن سبب حذف الشخصية المثلية يعود إلى أن المسلسل موجه للأطفال الأصغر سنا، قائلة: "عندما يتعلق الأمر بالمحتوى المُوجه لجمهور أصغر سنًا، ندرك أن العديد من الآباء يفضلون مناقشة مواضيع معينة مع أطفالهم، وفقًا لشروطهم وتوقيتهم الخاص".

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تفاصيل مسلسل Win or Lose

وتدور أحداث مسلسل الرسوم المتحركة Win or Lose، حول فريق "بيسبول" مختلط في المرحلة الإعدادية يدعى "بيكلز".

وتركز كل حلقة من الحلقات الثماني، على حياة إحدى اللاعبات خارج الملعب، ووجهة نظرها سواء كانت لاعبة، أو أحد الوالدين، أو المدرب، أو الحكم.

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