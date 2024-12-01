الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رسميا.. الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps

FANTASTIC FOUR، فيتو
FANTASTIC FOUR، فيتو

 Fantastic Four، أعلنت استديوهات مارفل، رسميا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

وأكدت استديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

Image

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again

مارفل تطرح تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم CAPTAIN AMERICA

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Fantastic Beasts Fantastic Four FantasticFour فيلم بول والتر في FANTASTIC تسريب قصة Fantastic Four

مواد متعلقة

إليزابيث أولسن تتحدث عن تجربة عملها مع ستديوهات مارفل

بيدرو باسكال يشارك صورة من كواليس موقع تصوير فيلم The Fantastic Four

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

مصير بشار الأسد الغامض، توفيق عكاشة: ما يحدث في سوريا يذكرني بنهاية صدام

منوعات

المزيد

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

أميرة ويلز تتحدث عن أفضل هدية في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية