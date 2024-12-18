الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية علي الطيب في مسلسل حسبة عمري

الفنان علي الطيب
الفنان علي الطيب

تعاقد الفنان علي الطيب على المشاركة في بطولة مسلسل حسبة عمرى الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، ويلعب على الطيب خلال أحداث العمل شقيق روجينا الذي يقف بجانبها ضد عمرو عبدالجليل 

وكان قد اعتذر الفنان سيد رجب عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل “حسبة عمري”، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، والذي كان يحمل اسم “حقي وحقك”، حيث جاء اعتذار رجب بعد موافقته النهائية على الدور، إلا أنه يبدو أنه تراجع عن المشاركة في العمل لانشغاله بأعمال أخرى.

 

وتعاقد الشركة المنتجة للمسلسل مع الفنان عمرو عبد الجليل ليجسد دور زوج روجينا، والذي تشهد الأحداث عن وقوع خلافات كبيرة بينهما والتي تصل إلى ساحات المحاكم.

مسلسل روجينا 2025

وقالت روجينا في وقت سابق إنها تتعاون هذا العام مع المخرجة مي ممدوح والكاتب محمود عزت، من خلال مسلسل درامي جديد يعرض في شهر رمضان المقبل، وسوف تدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي حول مشكلات الزوجات داخل المجتمع المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل.

وأضافت روجينا أنها تتوقع أن يتسبب المسلسل في حالة من الغضب بين الرجال، بالرغم من أنها تحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.

مسلسل سر إلهي 

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا تعاون في العامين السابقين مع المخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “سهر إلهي” و“ستهم”، والذي شارك في بطولته إياد نصار وإبراهيم السمان ومحمد عبد الحافظ وعدد من النجوم الشباب.

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