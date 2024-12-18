الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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سياسة

شروط ترخيص دور الحضانة في القانون المصري

دور الحضانة، فيتو
دور الحضانة، فيتو

تُعد دور الحضانة في مصر من المؤسسات المهمة لتنشئة الأطفال ورعايتهم في سنواتهم الأولى، مما يتطلب وضع شروط وقواعد صارمة لضمان بيئة آمنة وتعليمية مناسبة لهم، ويُنظم القانون المصري، لا سيما قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، شروط وإجراءات ترخيص دور الحضانة لضمان الالتزام بالمعايير اللازمة.

ماذا يريد الأباء من دور الحضانة ؟ 

ودور الحضانة حسب القانون، هي كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية ـ التضامن الاجتماعي حاليا - طبقا لأحكام هذا القانون.

ويلجأ الأباء إلى دور الحضانة التي تعامل الأطفال كما لو كانوا في المنزل، وإطلاعهم على كل شيء عن يوم طفلهم،  المزيد من الصور والمحادثات، كما يريدون أن يُقال لهم الحقيقة، حتى لو كانت هذه الحقيقة مؤلمة، مثلا إذا بكى طفلهم طوال الصباح بعد مغادرتهم، فهم لا يريدون أن يُقال لهم إنه لم يبكي لفترة طويلة على الإطلاق، بل الحقيقة هنا اهم، وكذلك إذا أذى طفلهم نفسه، أو أذى شخصًا آخر، أو الآخر هو الذي آذاه، فهم يريدون معرفة ذلك.

ضوابط ترخيص دور الحضانة 

أولًا، يجب على مقدم الطلب أن يكون مصري الجنسية، حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده أي حكم جنائي يتعلق بالأمانة أو الشرف، كما يُشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية، لضمان مسؤوليته عن إدارة المكان وفقًا لمعايير الدولة.

ثانيًا، يتعلق الجانب الفني بالمعايير الخاصة بالمبنى، إذ يجب أن يكون مقر الحضانة مناسبًا ومطابقًا للمواصفات الصحية والبيئية، مثل توفر تهوية جيدة، إضاءة طبيعية، ومساحات آمنة للأطفال للعب والتعلم. كما يجب أن يقع المبنى بعيدًا عن مصادر التلوث والضوضاء، لتأمين بيئة صحية للأطفال.

ثالثًا، تُشدد وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة توفير كوادر مؤهلة لإدارة الحضانة، فالعاملون بالحضانة يجب أن يكونوا مدربين على التعامل مع الأطفال، خاصة في الجوانب النفسية والتعليمية، مع اشتراط تقديم خطط تعليمية تتوافق مع الأعمار المختلفة.

رابعًا، يُلزم القانون القائمين على دور الحضانة بتقديم خطة تشغيلية تشمل البرامج التربوية والأنشطة المزمع تنفيذها، مع تحديد أعداد الأطفال المستوعبين بما لا يخل بالطاقة الاستيعابية للمكان.

وأخيرًا، يُشترط الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم المستندات المطلوبة، مثل عقد الملكية أو الإيجار للمقر، وشهادة السلامة الإنشائية، وخطة إدارة الطوارئ.

بهذه الشروط، يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين تقديم خدمات ذات جودة للأطفال وضمان بيئة آمنة تلبي احتياجاتهم التعليمية والنفسية.

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