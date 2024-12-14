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سياسة

شروط الحصول على ترخيص دور الحضانة في قانون الطفل

شروط الحصول على ترخيص
شروط الحصول على ترخيص دور الحضانة، فيتو

قانون الطفل، حددت المادة 34 من قانون الطفل ضوابط الترخيص بإنشاء دور الحضانة فى قانون الطفل.

تُحدد المادة 34 من قانون الطفل المصري الشروط والضوابط اللازمة للحصول على ترخيص بإنشاء دور الحضانة، ووفقًا لهذا القانون، يُسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإنشاء دور حضانة، وذلك طبقًا للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية.

 

شروط الترخيص للأشخاص الطبيعيين

للحصول على الترخيص كفرد طبيعي، يشترط ما يلي:

 

 أن يكون المتقدم مصري الجنسية كامل الأهلية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 283، 284، 285، 286، 287، 292، و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

أن يكون حسن السيرة وذو سمعة اجتماعية طيبة.

 ألا يكون مزاولًا لعمل أو مهنة تتعارض مع طبيعة العمل الاجتماعي أو التربوي.

 

ضوابط ممارسة مهنة التوليد

تشدد المادة 8 من قانون الطفل على أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا إذا كان اسم الشخص مقيدًا في سجلات وزارة الصحة كمولدة، مساعدة مولدة، أو قابلة.

التزامات الممارسين

وفق المادة 9 من القانون:

على من حصلت على ترخيص مزاولة مهنة التوليد إبلاغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه عند تغيير محل الإقامة الدائم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

في حالة عدم الإبلاغ، يحق لوزارة الصحة شطب الاسم من السجل بعد إنذارها بخطاب موصى عليه خلال 15 يومًا.

يُمكن إعادة قيد الاسم عند الإبلاغ بالعنوان الجديد مقابل دفع رسم تحدده اللائحة التنفيذية، بشرط ألا يتجاوز عشرة جنيهات.

 

حماية الأطفال من الجرائم

تنص المادة 99 مكرر من قانون الطفل على اختصاص اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال، ومن بين هذه التدابير:

الإبقاء في الأسرة، مع إلزام الأبوين برفع الخطر المحدق بالطفل، تحت رقابة لجنة حماية الطفولة.

التدخل الاجتماعي، تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته.

إبعاد الطفل عن الأشخاص المؤذيين، ضمان عدم تواصله مع أي أشخاص يشكلون خطرًا على صحته أو سلامته.

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قانون الطفل المصري شروط الترخيص للأشخاص الطبيعيين ترخيص بإنشاء دور الحضانة ضوابط ممارسة مهنة التوليد حماية الأطفال من الجرائم

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