الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا رفيع المستوى من جامعة تسينغهوا المصنف رقم ١ في مجال العلوم الطبيعية والذكاء الاصطناعي في الصين.

جامعة عين شمس تناقش سبل التعاون مع جامعة تسينغهوا الصينية في مجال العلوم الطبيعية

وخلال اللقاء تم استعراض البرامج والتخصصات في الجامعتين وبخاصة مجالات القطاع الهندسي والتكنولوجي وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم.

وقام الوفد الصيني الزائر برئاسة البروفيسور بنغ قانغ نائب رئيس جامعة تسينغهوا بالتعريف بالإمكانات المتاحة بجامعة تسينغهوا في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وبخاصة مجال تكنولوجيا التعليم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وخدمة قطاعات المجتمع.

واستعرض محمد ضياء رئيس الجامعة البرامج العلمية والتكنولوجية في كليات الجامعة وبخاصة كلية الهندسة و الحاسبات والتجارة والتربية والآثار، كما استعرض تجربة كلية الطب جامعة عين شمس في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض السرطانية وغيرها من المجالات.

وأعربت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة عن رغبة الجامعة في التعاون الفعلي في مجال تبادل الطلاب والأساتذة وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة التي تعد بالنفع على قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

كما استعرض  عمر الحسيني عميد كلية الهندسة البرامج العلمية والتخصصات في كلية الهندسة ورغبة الكلية في التعاون في هذه التخصصات مع كليات جامعة تسينغهوا وبخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والميكاترونكس والذكاء الاصطناعي والميكانيكا وغيرها من خلال تبادل الطلاب وعقد ورش العمل والدورات من خلال المنصات التعليمية والمعامل الافتراضية وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشة الدرجات العلمية المزدوجة.

والجدير بالذكر أن جامعة تسينغهوا تحتل المرتبة 25 في تصنيفات جامعة QS العالمية في عام 2024 والمرتبة 20 في عام 2025. يوجد حاليًا 68 برنامجًا لمنح درجة الماجستير في تخصصات المستوى الأول و64 برنامجًا لمنح درجة الدكتوراه.

وتضم جامعة تسينغهوا إجمالي 32 كلية و54 قسمًا و12 أكاديمية.

وشهد اللقاء من جامعة عين شمس ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، إسراء عبد السيد المستشار الثقافي بالمكتب الثقافي المصري بالصين،  وعمرو شعت وكيل كلية الهندسة لشئون  الدراسات العليا والبحوث،  واحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، كمال عبيد مدير ادارة العلاقات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس البحث العلمي التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشاريع البحثية تطبيقات الذكاء الاصطناعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

ألسن عين شمس تحصد المراكز الأولى في مسابقة إلقاء الشعر الصيني

قبل فتح باب التقديم للالتحاق بها، قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة والحدود الدنيا

4 سنوات بدلا من 5، تقليص فترة الدراسة في هندسة عين شمس

بنك المعرفة سفير مصر في التعليم العالي.. الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.. تعزيز التعاون مع مؤسسات النشر المرموقة.. وتجربة رائدة في تعزيز "التعليم الرقمي"

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية للإعلان عن رحلاتها الجوية من وإلى لندن

معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة ساكسوني لدعم مشاريع التخرج

بمناسبة٨٠ عامًا على إنشائها.. جولة سياحية لمنظمة الإيكاو بالمتحف الكبير وأهرامات الجيزة 

جامعة عين شمس تشارك في منتدى الشباب العربي الإفريقي للذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

كل ما تريد معرفته عن مقر القيادة الاستراتيجية تزامنًا مع اجتماع السيسي وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

النواب يناقش اتفاقية قرض بـ 2 مليار دولار

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات

4 نصائح من الكهرباء بشأن استخدام الدفايات في فصل الشتاء

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أحدث إحصائية لأعداد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية