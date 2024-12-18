قنوات مجانية تنقل نهائي كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد وباتشوكا

تنقل قنوات مجانية نهائي كأس إنتر كونتيننتال بين ريال مدريد ضد باتشوكا مساء اليوم الأربعاء التي يحتضنها استاد لوسيل في قطر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

ومن المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر

قناة "beIN SPORTS" المفتوحة، وقناة "Alkass One HD".

وجاء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال كالتالي:

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11013.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ 4/5.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويخوض باتشوكا تلك المباراة بعدما فاز على الأهلي، مساء السبت الماضي، بركلات الترجيح، بينما يلعب ريال مدريد في المباراة النهائية بشكل مباشر، كونه حامل لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة.

مكافآت بطولة الانتركونتننتال

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كل من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي.

فيما ضمن النادي الأهلي الحصول على 2 مليون دولار بعد صعوده للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار.

آخر لقب عالمي لريال مدريد على حساب الهلال السعودي

يسعى نادي ريال مدريد لإضافة لقب جديد لخزينة بطولاته العامرة بالألقاب الدولية، بعد عام و10 أشهر و7 أيام من الفوز على الهلال السعودي بنهائي كأس العالم للأندية في المغرب عام 2022.

وبعد أقل من عامين بعد الفوز 5-3 على الهلال في النهائي، الذي جرى في فبراير 2023، ظهرت وجوه جديدة عديدة في التشكيلة التي ستلعب النهائي غدا.

وكان التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد أمام الهلال يضم: أندريه لونين، داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ذلك الفريق الذي تغلب على الأهلي المصري 4-1 في المربع الذهبي للمسابقة قبل 3 أيام من النهائي، خاض المباراة ضد الهلال بدون الحارس تيبو كورتوا بسبب الإصابة.

5 لاعبين يرغبون في اللقب العالمي الأول مع ريال مدريد

وبالنظر إلى نهائي هذا العام، بصرف النظر عن وجود كورتوا، فإن هناك تغييرات عديدة في التشكيلة، حيث يغيب كل من كارفاخال وألابا بسبب الإصابة، بينما أعلن كروس اعتزاله اللعب، ولم يعد بنزيما ضمن صفوف الفريق.

كما رحل أيضًا ناتشو وماركو أسينسيو، اللذان شاركا كبديلين في المباراة النهائية، عن قلعة (سانتياجو برنابيو).

ومع غياب فيرلاند ميندي وديفيد ألابا بسبب الإصابة، سيشارك فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر ليحل محل كامافينجا، الذي شغل هذا المركز في المغرب.

وبينما كان الريال يواجه الهلال، كان فران جارسيا يقدم أداءً رائعًا مع رايو فايكانو الإسباني، مما أهله للعودة لصفوف فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفضل أدائه المميز.

والآن، في قطر، يمكن للظهير الأيسر أن يلعب دورًا رئيسيًّا في فريق ريال مدريد، حسبما أفاد تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تعويض غياب كارفاخال المصاب

ويشغل لوكاس فاسكيز مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب كارفاخال المصاب، وهو مركز لعب فيه في عدة مناسبات، وتسبب قرار كروس باعتزال اللعب في انتقال فالفيردي من مركز الجناح الأيمن إلى خط الوسط، حيث أصبح اللاعب الأوروجوياني الآن عنصرًا أساسيًا في وسط الملعب.

وتولى جود بيلينجهام دور لاعب الوسط الذي يتحرك بين منطقتي الجزاء، مع وجود ثنائي هجومي أمامه، وقد استبدل ريال مدريد مهاجمًا فرنسيًا مميزًا بآخر، حيث انتقل من كريم بنزيما إلى كيليان مبابي، من لاعب يتميز بالأناقة واللمسات الحاسمة إلى مهاجم أكثر سرعة يوفر نفس القدر من الحسم الهجومي. النتيجة تبقى واحدة: وفرة من الأهداف.

ولا يزال من غير المعروف كيف سيؤدي ريال مدريد في النهائي، لكن معظم لاعبي أنشيلوتي لديهم خبرة الفوز بأي من ألقاب مسابقات فيفا للأندية، باستثناء الخماسي بيلينجهام ومبابي وأردا جولر وفران جارسيا وإبراهيم دياز، الذين يسعون لتحقيق لقبهم العالمي الأول.

المنافسة والفوز بالألقاب

وسبق لكيليان مبابي الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018 مع منتخب فرنسا، مما يجعل هذه التشكيلة قادرة بلا شك على المنافسة والفوز بالألقاب.

وحقق ريال مدريد 3 ألقاب في موسم 2022/2023، حيث توج بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا، كما أنهى الموسم في المركز الثاني بالدوري الإسباني، وحل وصيفًا في كأس السوبر الإسباني، وبلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

أما فريق ريال مدريد لموسم 2024/2025، فقد حقق بالفعل لقب كأس السوبر الأوروبي، ويطمح الآن لإضافة لقب ثانٍ عبر بطولة كأس القارات للأندية.

وسيكون تحقيق هذا اللقب بلا شك وسيلة مثالية لتعزيز الثقة قبل استكمال الموسم، الذي ربما يختتم بتتويج تاريخي بلقب كأس العالم للأندية عام 2025، في نسخته الجديدة التي تضم 32 ناديا بالولايات المتحدة صيف العام القادم.

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