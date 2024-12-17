الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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اقتصاد

الصناعات الغذائية تكشف عن فرص واعدة لتصدير مصنعات الدواجن إلى 5 دول

مصنعات دواجن، فيتو
مصنعات دواجن، فيتو

كشفت دراسة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن وجود فرص واعدة أمام صادرات مصر من مصنعات الدواجن خلال السنوات الخمس المقبلة إلى العديد من الأسواق أبرزها المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وإسبانيا والسعودية.

وأوضحت احتمالية تراجع الصادرات المصرية إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة، منوهة بأن الفرص التصديرية المتاحة أمام مصنعات الدواجن المصرية إلى المملكة المتحدة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار مقابل صفر صادرات في الوقت الراهن، كذلك هناك فرص إلى هولاندا بنحو 1.6 مليون دولار مقابل صفر صادرات في الوقت الراهن. 

ونوهت الدراسة عن وجود فرص تصديرية إلى ألمانيا بنحو 513 ألف دولار مقابل صفر في الوقت الراهن، ثم إسبانيا بنحو  315 ألف دولار مقابل صفر فى الوقت الراهن، وفرص تصديرية للأسواق السعودية بنحو 288 ألف دولار مقابل 12 ألف دولار فى الوقت الراهن.

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، يقدر بـ جنيه في الكيلو، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.


أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق 

 وعن سعر الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.3 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.9 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 72 إلى  73 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

 

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا.

 

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