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ثقافة وفنون

نور في المقدمة، بوسترات بطلات مسلسل موضوع عائلي (صور)

نور، فيتو
نور، فيتو

مسلسل موضوع عائلي، طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية الخاصة ببطلات بمسلسل موضوع عائلي 3، وظهرت بعض البطلات على البوستر كالأبطال الرجال ووجوههم ملطخة بلون أسود وعلى ملامحهم الحزن وإلى جانب كل صورة “إيموجي” يعكس صفة من صفات كل شخصية منهم.

وكشفت البوسترات عن انضمام بطلتين جديدتين إلى المسلسل وهما الفنانة رانيا يوسف والفنانة الشابة ياسمينا العبد التي ظهر إلى جانب صورتها “إيموجي مكنسة يدوية".

موعد بدء عرض مسلسل موضوع عائلي 3

وكشفت منصة شاهد عن أن المسلسل من المقرر أن ينطلق عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري، والعمل سيعرض بشكل حصري على منصة شاهد لأنه من أعمال المنصة الأصلية. 

 

ياسمينا العبد تنضم لأسرة مسلسل موضوع عائلي 

وانضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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