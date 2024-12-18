تبرعت بواحدة والثانية أتلفها الحمل، تفاصيل ثالث عملية لزراعة كلية خنزير لمريضة

أجرت توانا لوني، وهي أمريكية تبلغ 53 عاما زراعة كلية خنزير لتكون ثالث شخص حي في العالم يتلقى كلية خنزير بعد أن توقفت كليتها الوحيدة عن العمل، في نوفمبر، وهي عملية زرع لا تزال تجريبية جدًّا، على ما أعلن فريق مؤلف من علماء أمريكيين الثلاثاء.

وقالت المريضة في بيان بعد ثلاثة أسابيع من الخضوع للعملية "أشعر كأنني حصلت على فرصة ثانية في الحياة".



وتبرَّعت لوني بإحدى كليتيها لوالدتها في العام 1999 وعاشت على غسل الكلى لثماني سنوات بعد أن تسببت مضاعفات الحمل في إتلاف كليتها الثانية.



وكانت المرأة الأمريكية التي تعيش في ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، تنتظر إجراء عملية زرع لها منذ العام 2017 لكن لم يُعثر على متبرع متطابق معها.

وتدهورت حالتها الصحية باستمرار، وفي 25 نوفمبر تلقت في مستشفى جامعة نيويورك لانغون في نيويورك، كلية خنزير معدّلة وراثيا بطريقة تمنع الجسم من رفضها بشكل فوري.

وأشار الفريق الطبي إلى أن "هذه العملية تشكّل أحدث تقدم واعد في ممارسة جراحية ناشئة يُقال إنها حل لأزمة نقص الأعضاء".

أول عملية زرع في العالم لكلية خنزير

وأجرى هذا الفريق عددا من عمليات زرع الطعوم المغايرة في السنوات الأخيرة، منها أول عملية زرع في العالم لكلية خنزير في جسم مريض ميت دماغيا في سبتمبر 2021، لكنّ الكلية المزروعة عملت بشكل جيد لبضعة أيام.

وفي 2024، أجرى الجراحون في جامعة لانجون هيلث في نيويورك عملية زرع كليَتي خنزير معدلتين وراثيا لشخصين آخرين حيَّين هما ريك سليمان وليزا بيسانو اللذين توفيا بعد أسابيع.

وشجعا هاتان العمليتان العلماء لأن الجهازين المناعيين للمريضين لم يتصديا فورا للعضو الدخيل.

وقام فريق أميركي آخر عام 2022 أول عملية زرع قلب خنزير لإنسان حي في العالم، لكن المريض الذي أجرى له العملية جراحون من جامعة ماريلاند توفي بعد شهرين من الخضوع للعملية.

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