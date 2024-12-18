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خارج الحدود

الصحة السودانية تعلن ارتفاع عدد مصابي الكوليرا إلى أكثر من 47 ألف شخص

الكوليرا وباء فى
الكوليرا وباء فى السودان، فيتو

السودان، أعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الثلاثاء، تسجيل 127 إصابة جديدة بـ وباء الكوليرا ما يرفع الحصيلة منذ أغسطس الماضي إلى أكثر من 47 ألفًا.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه تم "تسجيل 127 إصابة جديدة بالكوليرا بينها حالتا وفاة".

وأضاف البيان: "وبهذا يرتفع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 47 ألفًا و366 إصابة بينها 1235 حالة وفاة".

وفي 12 أغسطس الماضي أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.

ويتزامن هذا الوباء مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023، خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق

وكانت منظمة إغاثية دولية قد حذرت من أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم على الإطلاق، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.

 وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، أن عدد السودانيين الذين أثرت عليهم الحرب يمثلون 10 في المئة من إجمالي البشر الذين يتعرضون لأزمات إنسانية في العالم أجمع.


ولفتت المنظمة إلى أن عدد السودانيين يمثل 1 في المئة من سكان العالم فقط بينما يوجد بالسودان 10 في المئة من إجمالي الأزمات الإنسانية في العالم أجمع، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها السودانيون.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات إنسانية حول العالم بـ305 ملايين شخص.


وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن الجوع يهدد نحو 26 مليون شخص في السودان البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، بينما تسببت الحرب في تشريد 14 مليون بينهم 11 مليون واجهوا النزوح من مكان إلى آخر داخل البلاد، ونحو 3 ملايين نزحوا إلى الخارج.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن السودان يأتي في المرتبة الأولى في تصنيف الدول التي تعاني من  أزمات إنسانية ويليه قطاع غزة والضفة الغربية وميانمار وسوريا وجنوب السودان.

يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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السودان وزارة الصحة السودانية الكوليرا السلطات السودانية وباء الأمم المتحدة

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