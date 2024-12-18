الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

ومات "الجدع"، تفاصيل ذبح شاب بدار السلام على يد حلاق وأصدقائه

تفاصيل مقتل شاب في
تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام،فيتو

شهدت  منطقة المطبعة بدار السلام، مقتل شاب على يد 5 أشخاص اعتدوا عليه، بالأسلحة البيضاء ثمنا لشهامته التي دفعته للتدخل لفض مشاجرة بين  أطفال، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الجناة واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

 

محقق فيتو يرصد تفاصيل مقتل شاب على يد  5 متهمين 

 

انتقل محقق فيتو لمكان الحادث، حيث يقيم المجني عليه بشارع المطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام ليرصد تفاصيل الحادث.

 

أكد جميع الأهالي أن المجني عليه، كان مشهورا بينهم  بـ"جدعنة" والأخلاق الحسنة، ودائما ما يتدخل لفض مشاجرات التي تنشب بين أهالي المنطقة.

 

مقتل شاب بسلاح أبيض في وضح النهار

وقال عبد الله أحد جيران المجني عليه “ميكانيكي” إنه أثناء مرور المجني عليه أمام محل حلاقة، لاحظ طفلين صغيرين يتشاجران، وبدافع إنساني قرر أن يتدخل لتهدئة الأوضاع بينهما لكن هذا المشهد لم يعجب صاحب محل الحلاقة الذي استعان بعدد من الأشخاص الذين حضروا وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصا وقاموا بالاعتداء على المجني عليه بكل وحشية وهددوا الجميع بالقتل حال تدخلهم.

وأضاف: قام عدد من الأهالي بإبلاغ الشرطة التي حضرت لكن المجني عليه كان لفظ أنفاسه الأخير بين يدي المتهمين. 

بينما كشف والدة المجني عليه، آخر لحظات شاهدت فيها ابنها قبل مقتله، وقالت إن ابنها تناول مع الغداء وكان يضحك معها، على غير عادته كأنه كان يشعر بما سيحدث له.

وأوضحت أنه قام بالخروج ليحضر لها زجاجة مياة غازية، وأثناء مروره في الشارع، صادف طفلين يتشاجران، حاول التدخل لمساعدتهما، لكن صاحب محل الحلاقة خرج ليكيل له الشتائم.

وأوضحت أن ابنها رد عليه قائلًا: “إنت ليه بتشتمني.. أنت مالك؟"، ثم قام المتهم بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجه ابنها، مما أدى إلى نشوب مشاجرة، بعدها، استدعى المتهم أقاربه، الذين جاءوا بأسلحة بيضاء، بينما كان محمود بمفرده ولا يحمل شيئًا للدفاع عن نفسه، وتعرض للطعن في ظهره وبطنه بطعنات عدة ولفظ أنفاسه على الفور.

وأضافت: “حسبي الله ونعم الوكيل يتمو طفلته التي لم تبلغ من العمر سنتين".

 وأوضحت الأم المكلومة أن نجلها كان حريصا علي كسب رزقه بالحلال، واشتغل في نقل الرمل وبيع الأنابيب، كان أكبر إخوته فكان شايل المسؤولية من بدري، وله أخ وأخت هما شريف وآية”.

واختتمت حديثها قائلة:," إعدام المتهمين والقصاص هو الي هيشفي صدري ووقتها هاخد عزاءه".

تسيير الحركة المرورية بمحور 26 يوليو بعد انقلاب مقطورة أعلاف

ضبط عاملة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة في الضاهر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة المطبعة بدار السلام والسلاح الأبيض محقق فيتو قسم شرطة دار السلام ميكانيكي

مواد متعلقة

تسيير الحركة المرورية بمحور 26 يوليو بعد انقلاب مقطورة أعلاف

ضبط عاملة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة في الضاهر

مصرع عامل في إمبابة بعد تناوله حبة الغلة بسبب مروره بحالة نفسية سيئة

موظف يطالب زوجته بنصف مليون جنيه

إجراءات وحالات التحفظ على سيارات المعاقين المضبوطة.. تعرف عليها

المعمل الجنائي يكشف سبب حريق مخبز المعادي وإصابة 3 أشخاص

مصرع شاب في مشاجرة بأوسيم وفريق بحث لضبط المتهم

السيطرة على حريق بمستشفى العباسية

الأكثر قراءة

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء

مستهتر وغير مؤثر، رمضان السيد يطلب رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ارتفاع البسلة والبصل وانخفاض جديد في الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

انخفاض جديد، سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء

انخفاض كبير في اليوسفي والفراولة وارتفاع الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

ارتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو العنيف، واستمرار البحث على محاصرين تحت الأنقاض (فيديو)

رامي إمام يكشف مفاجأة عن حالة الزعيم الصحية ويرد على اعتزاله الفن بـ"كلمتين" (فيديو)

كله موثق بالأوراق، إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو العنيف، واستمرار البحث على محاصرين تحت الأنقاض (فيديو)

تبرعت بواحدة والثانية أتلفها الحمل، تفاصيل ثالث عملية لزراعة كلية خنزير لمريضة

روسيا تطور منظومة "كالينكا" لمكافحة محطات "ستارلينك" التابعة لـ إيلون ماسك

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

فينيسيوس يعانق الذهب، جوائز الأفضل 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية