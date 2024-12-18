ومات "الجدع"، تفاصيل ذبح شاب بدار السلام على يد حلاق وأصدقائه

شهدت منطقة المطبعة بدار السلام، مقتل شاب على يد 5 أشخاص اعتدوا عليه، بالأسلحة البيضاء ثمنا لشهامته التي دفعته للتدخل لفض مشاجرة بين أطفال، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الجناة واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

محقق فيتو يرصد تفاصيل مقتل شاب على يد 5 متهمين

انتقل محقق فيتو لمكان الحادث، حيث يقيم المجني عليه بشارع المطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام ليرصد تفاصيل الحادث.

أكد جميع الأهالي أن المجني عليه، كان مشهورا بينهم بـ"جدعنة" والأخلاق الحسنة، ودائما ما يتدخل لفض مشاجرات التي تنشب بين أهالي المنطقة.

مقتل شاب بسلاح أبيض في وضح النهار

وقال عبد الله أحد جيران المجني عليه “ميكانيكي” إنه أثناء مرور المجني عليه أمام محل حلاقة، لاحظ طفلين صغيرين يتشاجران، وبدافع إنساني قرر أن يتدخل لتهدئة الأوضاع بينهما لكن هذا المشهد لم يعجب صاحب محل الحلاقة الذي استعان بعدد من الأشخاص الذين حضروا وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصا وقاموا بالاعتداء على المجني عليه بكل وحشية وهددوا الجميع بالقتل حال تدخلهم.

وأضاف: قام عدد من الأهالي بإبلاغ الشرطة التي حضرت لكن المجني عليه كان لفظ أنفاسه الأخير بين يدي المتهمين.

بينما كشف والدة المجني عليه، آخر لحظات شاهدت فيها ابنها قبل مقتله، وقالت إن ابنها تناول مع الغداء وكان يضحك معها، على غير عادته كأنه كان يشعر بما سيحدث له.

وأوضحت أنه قام بالخروج ليحضر لها زجاجة مياة غازية، وأثناء مروره في الشارع، صادف طفلين يتشاجران، حاول التدخل لمساعدتهما، لكن صاحب محل الحلاقة خرج ليكيل له الشتائم.

وأوضحت أن ابنها رد عليه قائلًا: “إنت ليه بتشتمني.. أنت مالك؟"، ثم قام المتهم بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجه ابنها، مما أدى إلى نشوب مشاجرة، بعدها، استدعى المتهم أقاربه، الذين جاءوا بأسلحة بيضاء، بينما كان محمود بمفرده ولا يحمل شيئًا للدفاع عن نفسه، وتعرض للطعن في ظهره وبطنه بطعنات عدة ولفظ أنفاسه على الفور.

وأضافت: “حسبي الله ونعم الوكيل يتمو طفلته التي لم تبلغ من العمر سنتين".

وأوضحت الأم المكلومة أن نجلها كان حريصا علي كسب رزقه بالحلال، واشتغل في نقل الرمل وبيع الأنابيب، كان أكبر إخوته فكان شايل المسؤولية من بدري، وله أخ وأخت هما شريف وآية”.

واختتمت حديثها قائلة:," إعدام المتهمين والقصاص هو الي هيشفي صدري ووقتها هاخد عزاءه".

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