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رياضة

جهاز جروس، المدرب البدني الجديد يصل إلى القاهرة استعدادا لبدء مهمته مع الزمالك

جروس، فيتو
جروس، فيتو

وصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء الفرنسي شيخ بوزيان مخطط الأحمال الجديد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للانضمام إلى الجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتواجد شيخ بوزيان في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك مساء الأربعاء بعد وصوله إلى مصر، استعدادًا لمواجهة سيراميكا في مسابقة الدوري المصري  الممتاز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء الخميس المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

 

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا

ويقود الزمالك أمام سيراميكا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع  كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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