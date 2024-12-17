الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رياضة

4 تحديات تواجه جروس في مهمته مع الزمالك

جروس
جروس

يواجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عددا من التحديات  تستوجب عليه دراستها جيدا وإيجاد حلول لها خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الزمالك مع كريستيان جروس، خلفا لـ جوزيه جوميز الذي رحل عن الفريق بشكل مفاجئ مستغلا الشرط الجزائي في عقده مع القلعة البيضاء.

وفي السطور التالية نعرض أهم التحديات التي تواجه جروس في مهمته مع الزمالك.

 

السويسري كريستيان جروس 

التحدي الأول الذي يواجه جروس أن يستوعب اللاعبون تكتيكاته الخاصة به في وقت سريع نظرا لضغط المباريات في الفترة المقبلة.

فيما يأتي التحدي الثاني أمام جروس هو معرفة قدرات لاعبيه لوضع قائمة الراحلين في الميركاتو الشتوي المقبل.

كما أن اختيارات صفقات مناسبة في يناير المقبل يعد التحدي الثالث لجروس بعد حل أزمة وقف القيد في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

التحدي الرابع هو فوز الزمالك بالدوري الممتاز بعد غياب طويل عن خزائن ميت عقبة بالإضافة إلى التأهل لدوري أبطال أفريقيا بعد أن لعب الزمالك اخر موسمين من ضمنهم الحالي في بطولة الكونفدرالية.
 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز علي أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا 

ويقود الزمالك أمام سيراميكا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع  كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

 

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