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رياضة

التونسي خالد بن يحيى مديرا فنيا لمولودية الجزائر خلفا للفرنسي بوميل

التونسي خالد بن يحيى
التونسي خالد بن يحيى مديرا فنيا لنادي مولودية الجزائر

أعلن نادي مولودية الجزائر رسميا تعاقده مع التونسي خالد بن يحيى لتولي القيادة الفنية للفريق لستة أشهر خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس بوميل.

وكان نادي مولودية الجزائر أعلن أمس الإثنين فسخ تعاقد الفرنسي باتريس بوميل بسبب تراجع النتائج، خاصة الخسارة الأخيرة أمام الهلال السوداني في ملعب 5 يوليو في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

وسبق للمدرب التونسي خالد بن يحيى، تدريب مولودية الجزائر في موسم 2021-2022.

وقاد بوميل فريق مولودية الجزائر لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ويحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الأولى بأربع نقاط متأخرًا بفارق خمس نقاط عن الهلال السوداني المتصدر.

ويأتي مازيمبي الكونغولي في المركز الثالث بنقطتين ويتذيل يانج أفريكانز التنزاني ترتيب المجموعة بنقطة واحدة بعد ثلاث جولات.

وكان الهلال السوداني فاز على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة  دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الهلال السوداني عن طريق قاسوما فوفانا في الدقيقة 76.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

 يانج أفريكانز التنزاني يتعادل مع مازيمبي الكونغولي

كما تعادل نادي يانج أفريكانز التنزاني مع مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم مازيمبي على ضيفه يانج أفريكانز بفضل هدف اللاعب شيخ فوفانا في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح يانج أفريكانز في العودة بنقطة ثمينة بعد أن سجل هدف التعادل من رأسية لبرينس دوبي.

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