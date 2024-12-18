الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة العبور أرض تجاري بمساحة 920 مترا بسعر 31650 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 2817 مترا بسعر 26345 جنيها.

وبمدينة دمياط الجديدة أرض مخزن بمساحة 582 مترا بسعر 8665 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3000 متر بسعر 44760 جنيه، وأرض حضانة بمساحة 1300 متر بسعر 9250 جنيها.

كما تطرح في الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيها، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترا بسعر 1830 جنيها، أرض تجاري بمساحة 3997 مترا بسعر 3645 جنيها.

وفي المنيا الجديدة أرض فندق بمساحة 17640 مترا بسعر 4500 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 1556 مترا بسعر 7900 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 681 مترا بسعر 17250 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1230 مترا بسعر 4265 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1044 مترا بسعر 13545 جنيها.

كما تطرح بـمدينة ناصر الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، وأرض بنك بمساحة 1018 مترا بسعر 6545 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46278 مترا بسعر 46278 جنيها.

وبمدينة أخميم الجديدة تطرح أرض تجاري سكني بمساحة 1245 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 1140 مترا بسعر 4140 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 1233 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تعليمي بمساحة 8230 مترا بسعر 2235 جنيها، ارض تعليمي بمساحة 630000 متر بسعر 1500 جنيه.

كما تطرح أرض مخازن 1465 مترا بسعر 1050 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 5000 متر بسعر 2350 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، أرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، وأرض طبي بمساحة 7835 مترا بسعر 1845 جنيها.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 1136 مترا بسعر 6090 جنيهًا وأرض تجاري بمساحة 1835 مترًا بسعر 7500 جنيه والتقديم على الأراضي خلال شهر ديسمبر الجاري.

تلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

يستمر التقديم وحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا، والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، وذلك حتى يوم 6 /1 /2025.

ونستعرض تفاصيل طرح الأراضى بمدينة العبور، وتطرح الوزارة بالمدينة قطعتين أرض أراضي بمتوسط مساحة 597- 606 أمتار مربع ومتوسط سعر 9881 ألف جنيه للمتر.

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد " مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون اية أسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع الأراضي الأكثر تميزًا بالنسبة للمدينة.



خطوات حجز قطع الأراضي الأكثر تميزًا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

- في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

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