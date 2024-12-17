الخارجية الإيرانية: إعادة فتح سفارتنا في دمشق يتطلب ترتيبات ضرورية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إعادة فتح سفارتها في دمشق يتطلب ترتيبات ضرورية، نقلًا عن القاهرة الإخبارية.

في وقت سابق، أكد أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة والملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن الإدارة الجديدة لديها خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام السابق".

الجولاني: دمشق متأخرة بكل النواحي

وأضاف "الشرع" في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا": دمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب، وليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني، ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".

وعن القوات الروسية المتواجدة في سوريا، قال الشرع: "أعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري، بحكم تجربتنا الإدارية في إدلب سنتقدم في بقية محافظات البلاد".

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