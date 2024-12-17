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محافظات

جلسات الدوار بالبحيرة تواصل توعية المواطنين بقضايا المرأة والصحة الإنجابية (صور)

استمرار جلسات الدوار
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد - مقررة الفرع وبالتعاون مع مديرية أوقاف البحيرة، عددًا من جلسات الدوار، والتي تستهدف توعية المواطنين بقضايا تنمية المرأة والتمكين الاقتصادي لها.

استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو

حيث تم تنفيذ 20 جلسة بقرية الحجر المحروق بمركز الدلنجات، واستهدفت 1500 شخص، وقد تناولت الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التباعد بين الولادات والتربية السليمة للأبناء.

استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين، فيتو

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه السيد عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وضمن مبادرة "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق الريفية في المحافظة، كما يأتي في إطار تعزيز مفهوم الحياة الكريمة والتمكين الكامل للمرأة في مختلف جوانب حياتها.

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البحيرة اوقاف البحيرة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة جلسات الدوار محافظ البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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