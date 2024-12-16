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أخبار مصر

رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: "إللي عنده دور برد مينزلش الشغل"

الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني ومكافحة كورونا، فيتو
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كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حقيقة الإصابات المنتشرة خلال الفترة الحالية وعلاقتها بمتحور كورونا الجديد.

 

زيادة في التهابات الجهاز التنفسي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: رصدنا زيادة في حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي، واستمرار أعراض الإصابة ما بين 5 الي 7 أيام والمتمثلة في ارتفاع في درجة حرارة الجسم وتكسير في الجسم.

 

اصابات شديدة في الجهاز التنفسي العلوي 

وأكد أن حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي التي تم رصدها شديدة، معقبا: يجب الحذر في هذا التوقيت من العام بعيدا عن الهلع والخوف، وفي حالة الإصابة بالدور المنتشر حاليا يجب الراحة في المنزل وتناول السوائل الدافئة، وارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل.

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نصيحة رئيس لجنة مكافحة كورونا 

واختتم رئيس لجنة مكافحة كورونا: "إللي عنده دور البرد الحالي مينزلش الشغل حفاظا على الناس".

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