الصحة العالمية تحذر من انتشار متحور "كورونا" الجديد، وهذه أهم الأعراض

حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة انتشار معدلات الإصابة بمتحور COVID-19 الجديد، XEC، خاصة في موسم الشتاء والذي تتشابه أعراضه بأعراض مماثلة للسلالات السابقة من فيروس كورونا.

متحور فيروس كورونا الجديد

ومتحور XEC، سلالة هجينة من SARS-CoV-2 Omicron، وظهر في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لديها معدلات تطعيم عالية.

متحور كورونا XEC

و صنفت منظمة الصحة العالمية XEC متحور تحت المراقبة، وتشير البيانات التجريبية الأولية إلى أن متغير COVID هذا أظهر زيادة في العدوى وتغيرات فريدة قد تساهم في التهرب المناعي الأعلى نسبيًا.

وتم اكتشاف متحور XEC COVID-19 بعد أن انتشر عبر 43 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك، ومن المتوقع أن يستمر متحور XEC في الانتشار عالميًّا، مع زيادة محتملة في الحالات خلال فصل الشتاء.

وفي ظل تزايد الإصابات بالعدوى التنفسية تستعرض فيتو في التقرير التالي ما هو متحور XEC وأهم أعراضه وكيف يمكن الحماية منه

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن تقليل خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتغيراته من خلال الحرص علي تناول اللقاحات، حيث يبدأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ذروة الإصابات في شهري ديسمبر ويناير وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة

يستمر الفيروس المسبب لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في التغير للتهرب من المناعة، لذا من المهم حماية أنفسنا والآخرين من خلال:

١- الالتزام بالنظافة الجيدة وغسل اليدين بشكل متكرر وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر



٢- البقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين إذا كنت تعاني من أعراض الجهاز التنفسي.



٣-طلب الرعاية الصحية على الفور لإجراء وتلقي العلاج إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بمضاعفات شديدة ويجب أن يبدأ العلاج في غضون أيام قليلة من ظهور الأعراض.

من جانبه كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة عن طبيعة المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC، مشيرا إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC عبارة عن مزيج من التحورات السابقة

فيروس كورونا

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا

وأوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المتحور الجديد ظهر في ألمانيا مؤكدا أنه ما زال تحت الدراسة.

وأكد أن لديه قدرة على الانتشار مثل كل المتحورات بينما مدي تأثيره في حدوث المضاعفات لم يظهر بعد

وتابع حديثه بأن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC من ضمن خصائصه أنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي وأعراضه هي السعال والرشح والصداع وآلام الجسم والقيء والإسهال بينما إصابته في الرئة أقل.

الفئات الأكثر خطورة

وكشف الدكتور أمجد الحداد عن الفئات الأكثر خطورة منها مرضى المناعة وكبار السن والأطفال مؤكدًا أنه جاري العمل على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.