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خارج الحدود

محلل سياسي: كل المؤشرات تتجه لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن كل المؤشرات تتجه إلى توقيع صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل وجود ضغط شديد على الطرفين خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بضرورة إبرام صفقة بأسرع ما يمكن، وهذا ما أكد عليه خلال اتصاله الهاتفي بالأمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

ضغط أمريكي لإتمام صفقة تبادل الأسرى

وأضاف «التلولي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يمضي قدما نحو الموافقة على الترتيبات النهائية لصفقة تبادل الأسرى.

وتابع، هناك ضغط خارجي كبير على حكومة نتنياهو لتوقيع صفقة التبادل، لاسيما من الإدارة الأمريكية المقبلة والحالية أيضا، فضلا عن الضغوطات الإقليمية والعربية والوسطاء على رأسهم مصر.

 

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تنازلات حركة حماس 

وتابع بأن مصر تسعى إلى نزع الذرائع من يد نتنياهو لاستمراره في تلك الحرب الطويلة التي استنزفت الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن حركة حماس قدمت العديد من التنازلات من أجل إتمام صفقة وقف الحرب بغزة بسبب الضغوطات التي تواجهها والتطورات الحادثة في المنطقة وفقدانها لحلفائها بالإقليم.

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