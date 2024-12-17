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رياضة

أهلي 2009 يفوز علي الجونة بثنائية في دوري الجمهورية

أهلي 2009
أهلي 2009

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 على ضيفه الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح محمد أيمن التسجيل للأهلي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة لأحد مدافعي الجونة، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء خلال الشوط الثاني حصل عليها خالد يحيى بعد عرقلته من حارس الجونة، ليحصد الأهلي نقاط المباراة الثلاث.

تشكيل أهلي 2009 أمام الجونة 

وبدأ «أهلي 2009» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: عبد الرحمن إبراهيم - محمد السيد - محمد حمدي قمر - سيف تامر.

الوسط: شوقي السعيد - مالك محمد - محمد أيمن - محمد متولي - سيف كريم.

الهجوم: عبد العزيز خالد.

وشارك يحيى وائل بدلًا من مالك محمد، وخالد يحيى بدلًا من عبد العزيز خالد، ومحمد إبراهيم بدلًا من سيف كريم، وعمر عبد العزيز بدلًا من عبد الرحمن إبراهيم، وآدم يوسف بدلًا من شوقي السعيد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 28 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 5 مباريات.

وفاز «أهلي 2009» على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا، وخسر بركلات الترجيح 19 - 20، وفاز على الزمالك 1 - 0، وعلى بلدية المحلة 2 - 0، وخسر أمام زد 1 - 2، وأمام بتروجت 0 - 1، وأمام مودرن سبورت 1 - 2، وأمام إنبي 0 - 3، وفاز على الإسماعيلي 2 - 1، وتعادل مع القناة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 6 - 7، وخسر أمام سيراميكا كليوباترا 0 - 3، وفاز على الاتحاد 2 - 0، وعلى النصر 2 - 0، وعلى الجونة 2- 0، مسجلًا 22 هدفًا مقابل 16 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلًّا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وممدوح عبيد مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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