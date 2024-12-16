أهلي 2007 يخسر أمام بتروجت بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 أمام ضيفه بتروجت، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 5، بعد التعادل سلبيًّا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري الجمهورية.

سجل للأهلي خلال ركلات الترجيح كل من زيدان ناجح ومحمد رأفت ومحمد السيد فيما أهدر إياد مدحت.

تشكيل أهلي 2007 أمام بتروجيت

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: محمد عاطف - محمد السيد - إياد مدحت - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - مصطفى بهجت - يوسف رامي - يوسف كامل.

الهجوم: محمد أشرف.

وشارك عمر فتحي بدلًا من يوسف رامي بعد تعرضه للإصابة خلال الشوط الأول، وياسين عاطف بدلًا من محمد أشرف، وعمر عاطف بدلًا من يوسف كامل، وزياد أيوب بدلًا من كريم عيد.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 25 نقطة من الفوز في 6 مباريات، والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في 3 مباريات، وخسارة مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2007» على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 4 - 5، وتعادل مع الزمالك 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 2 - 4، وفاز على سموحة 2 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 0، وخسر أمام طلائع الجيش 0 - 4، وتعادل مع المنيا 1 - 1 وفاز بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على البنك الأهلي 3 - 0، وتعادل مع فاركو 0 - 0، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وتعادل مع بتروجت 0 - 0، وخسر أمامه بركلات الترجيح 4 - 5، مسجلًا 15 هدفًا مقابل 8 أهداف في مرماه.

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