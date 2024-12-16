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أخبار مصر

شيخ الأزهر يستقبل وزير العمل لبحث سبل التعاون المشترك

شيخ الأزهر، فيتو
شيخ الأزهر، فيتو

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر،  محمد جبران، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

شيخ الأزهر يستقبل وزير العمل لبحث سبل التعاون المشترك

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تدريب طلاب وطالبات جامعة الأزهر في مختلف المجالات، في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل البالغ عددها ٣٨ مركزًا على مستوى الجمهورية، وتأهيلهم لمواكبة سوق العمل ومتطلباته، والحصول على برنامج تدريبي متخصص يسمح لهم بممارسة ما درسوه بشكل تطبيقي؛ حتى يتسنَّى لهم دمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وأعرب وزير العمل عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة في تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، ولما يمثِّله الأزهر من رمزية دينية وتعليمية كأعرق مؤسسة إسلامية تنشر صحيح الدين ووسطيته، مؤكدًا استعداد الوزارة تلبية كل متطلبات الأزهر الشريف المتعلقة بتدريب الطلاب وتأهيلهم.

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