وكيل تعليم الدقهلية يشهد ختام دورة برمجة الروبوتات

شهد اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية ختام فعاليات دورة تعليم برمجة الروبوتات التي تمت بمدرسة طلخا الرسمية المتميزة ٢.

شهادات التقدير على بعض الطلاب لتميزهم

وتبادل مدير المديرية أطراف الحديث مع الطلاب عما تم شرحه في الدورة ومدى استفادتهم منها كما قام بتوزيع شهادات التقدير على بعض الطلاب لتميزهم أثناء فعاليات الدورة.

الاهتمام بتدريس البرمجة وخاصة للأجيال الجديدة الصاعدة

ووجه بضرورة الاهتمام بتدريس البرمجة وخاصة للأجيال الجديدة الصاعدة تحقيقا لتوجه الدولة المصرية وقيادتها السياسية برعاية النشء في مجال التكنولوجيا والبرمجة وإعدادهم إعدادًا جيدًا لسوق العمل.

تم اللقاء بحضور كل من أيمن البراموني مدير إدارة المشاركة المجتمعية بديوان المديرية عماد الدوماني مدير إدارة طلخا التعليمية سعاد أبو عيش وكيل الإدارة وكان في استقبال الجميع، محمد حسن مدير المدرسة.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بتطوير المهارات الرقمية والتكنولوجية لدى طلاب المدارس بمحافظة الدقهلية.

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