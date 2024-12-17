الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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بشروط خاصة، المتحف المصري بالتحرير يعلن قواعد دخول الرحلات المدرسية

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
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أعلن المتحف المصري بالتحرير عن قواعد وأسعار دخول الرحلات المدرسية لزيارة قاعات المتحف، والفئات المستثناة من دفع رسوم التذاكر.

أسعار تذاكر المتحف المصري بالتحرير

وأكدت  المتحف المصري بالتحرير، أن أسعار تذاكر دخول الزائرين المصريين تصل إلي 30 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري، فيما تصل إلي 550 جنيها للزائر الأجنبي و275 جنيها للطالب الأجنبي.

قواعد دخول الرحلات المدرسية للمتحف المصري بالتحرير

وحدد المتحف المصري بالتحرير، قواعد السماح بدخول الرحلات المدرسية لزيارة قاعات المتحف وهي كالتالي:

  • إحضار خطاب معتمد من المدرسة يوضح كافة بيانات الرحلة ( إسم المدرسة - الإدارة التعليمية التابعة لها - عدد الطلبة - عدد المشرفين - يوم الرحلة والتاريخ ).
  • التوجة لقسم العلاقات العامة بالمتحف قبل الرحلة بوقت كافي لاتخاذ اللازم.
  • ضرورة حضور عدد كافي من المشرفين لتوجية الطلاب أثناء الزيارة.
  • يتم معاملة المشرف بتذكرة زائر كاملة 30 جنية.
  • يتم السماح بالدخول مجانا لطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية من المدارس الحكومية طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت والاجازات الرسمية للدولة
  • ضرورة إحضار خطاب معتمد ومختوم من المدرسة أو الإدارة التعليمية

قواعد تنظيم زيارات المدارس بالمتحف المصري التحرير

كما حدد المتحف المصري بالتحرير عده قواعد لتنظيم الزيارات بعد الدخول وهي كالتالي:

  • ممنوع لمس الآثار
  • ممنوع التعرض للزوار الأجانب أو طلب التصوير معهم
  • ممنوع تناول الأطعمة والمشروبات بداخل قاعات العرض المتحفي (مسموح بزجاجة المياة فقط)
  • ممنوع الصوت العالي أو الجرى أو إحداث الضوضاء بأى طريقة
  • الالتزام بتعليمات آمن المتحف حرصًا على سلامتكم

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