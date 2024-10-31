المتحف المصري بالتحرير يعرض تاريخ مارييت صاحب الفضل في الاحتفاظ بآثار مصر

عرض المتحف المصري بالتحرير، رحلة أوجوست مارييت مؤسس المتحف المصري في القاهرة، وعالم من علماء المصريات كان له الفضل الكبير في الاحتفاظ بآثار مصر، وعرف فيما بعد بمارييت باشا.



أوجوست مارييت صاحب الفضل في الاحتفاظ بآثار مصر

وأوضح المتحف أن مارييت وصل إلى مصر سنة 1850، موفدًا من قبل الحكومة الفرنسية للبحث عن بعض الآثار والمخطوطات، وعكف على التنقيب عن آثار سقارة، وأجرى حفائر عظيمة حتى كشف مدفن العجول (السرابيوم)، وكان يعمل في التنقيب منفردًا، دون أن تكون له بالحكومة صلة رسمية، وقد نقل إلى فرنسا كثيرًا مما عثر عليه من العاديات واللوحات الأثرية، وظل يعمل على هذا النحو حتى جعله سعيد باشا سنة 1858 مأمورًا لأعمال الآثار بمصر.



مراحل أوجوست مارييت في الكشف عن الآثار

وبذل مارييت جهودًا في التنقيب عن الكثير من الآثار، وتم نقلها إلى مخازن أعدت لها ببولاق، وأمره الخديوي إسماعيل بإصلاح مخازن بولاق وتوسيعها، وافتتحها في حفلة رسمية حافلة يوم 18 أكتوبر 1863، وظلت دار الآثار في تقدم مستمر بفضل مثابرة مارييت ومؤازرة إسماعيل اياه طوال مدة حكمة.

وبقى مارييت مثابرًا على تعهد متحف الآثار حتى توفي سنة 1881، وقد نقل المتحف إلى الجيزة سنة 1891، ثم إلى مكانة الحالي بجوار قصر النيل سنة 1902، ودفن جثمان مارييت باشا في ناووس بمدخل المتحف المصري.

