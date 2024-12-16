استمرار فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية بالإسماعيلية

تواصل الوحدات الصحية في محافظة الإسماعيلية، تقديمها للخدمات الصحية للسيدات، ضمن فعاليات الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية، التي أطلقتها مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، تحت شعار «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة».

تنفيذ مبادرة بداية جديدة

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»،وبدعم من اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،وذلك خلال الفترة من 15 حتى 26 ديسمبر 2024، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية.





تقديم الخدمات بكافة الوحدات الصحية

وأضافت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن خدمات الحملة المقدمة للسيدات بكافة الوحدات الثابتة والمتنقلة تشمل (الصحة الإنجابية، والمشورة، ومتابعة الحمل، وفحص السونار) والتى تهدُف إلى توفير خدمات ووسائل الصحة الإنجابية «مجانا» للمنتفعات بقرى «حياة كريمة» والمناطق النائية، وذات المؤشرات السكانية المنخفضة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة، مما يضمن جودة الخدمة المقدمة.

مدة إطلاق الحملة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان الحماقى مدير إدارة تنظيم الأسرة في مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة تتواصل على مدار أسبوعين لتغطى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة وبدأت أعمالها خلال الأسبوع الأول فى الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري بإدارات الإسماعيلية، ابو صوير، القصاصين،القنطرة غرب ثم تواصل أعمالها بالاسبوع الثاني فى الفترة من 21 إلى 26 ديسمبر بإدارات القنطرة شرق، فايد، التل الكبير.

ولفتت إلى أن الحملة ستوفر جميع وسائل الصحة الإنجابية الآمنة والفعالة، لتلبية إحتياجات جميع المنتفعات، ورفع معدلات إستخدامها وخفض عدم حصولهم على إحتياجاتهم، مؤكدة تطبيق آليات الحوكمة، حيث يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بالإدارة المركزية لتنمية الأسرة، وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية المنفذ بها الحملات للتأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل.

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