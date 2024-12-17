قناة إسرائيلية تكشف عن تسليم فصائل سورية مواد كيماوية وأسلحة إلى جنود الاحتلال (صور)

كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن لقاء مباشر جرى بين عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المسيطرة على الحكم في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد، مؤكدة مساعدة الفصائل لإسرائيل في "جمع الأسلحة" على الأرض السورية.

تسليم أسلحة للقوات الإسرائيلية

وعرضت القناة الإسرائيلية صورًا توثق هذا اللقاء، دون إظهار وجوه المشاركين فيه، مبينة أن اللقاء عقد في أحد المواقع التى تسيطر عليها القوات الإسرائيلية وبوجود مدنيين، وأنه جرى تسليم أسلحة للقوات الإسرائيلية، من ضمنها مواد كيماوية حربية.

وبحسب القناة، شوهد أهالي القرى السورية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية المتوغلة حتى قبل 15 كيلومترًا من العاصمة دمشق، يقومون بتحميل العديد من الشاحنات الإسرائيلية بالأسلحة المصادرة، التي يتم نقلها إلى داخل إسرائيل.

وقالت: إن الأسلحة المصادرة تشمل المئات من صناديق الذخيرة ومدافع الهاون والقنابل اليدوية والأسلحة والقنابل بجميع أنواعها، ومنها القنابل الكيماوية.

مصادرة الأسلحة ونقلها عبر الشاحنات الإسرائيلية

ويقول إنه يتلقى مساعدة من عناصر الفصائل نفسها في جمع ومصادرة الأسلحة ونقلها عبر الشاحنات الإسرائيلية.

وعلقت القناة الإسرائيلية بالقول، إن هذا هو أحد الأسباب الرئيسة وراء سيطرة جيش الإحتلال الإسرائيلي على مواقع إستراتيجية داخل الأراضي السورية.

ونقلت عن "عناصر إسرائيلية موجودة في الميدان" قولها: عثرنا على عدد من الأسلحة التي تضم مواد حربية كيماوية، ويمكن رؤية القنابل اليدوية الرخيصة التي تم ملؤها بمادة كيميائية، والتي تحتاج لمحفز حتى يتم تفجيرها".

وبعد أن تمكنت الفصائل من السيطرة على مخزون الأسلحة الكيميائية، تم تسليمها إلى جيش الإحتلال الإسرائيلي، بحسب القناة، دون الكشف عن تفاصيل الوصول لهذه المرحلة من التفاهمات بين الطرفين وتنفيذها.

بقاء طويل الأمد في الأراضي السورية

وكان وزير الحرب الإسرائيلي أمر الجيش بالاستعداد لـ"بقاء طويل الأمد" في الأراضي السورية، رغم الإدانات الأوروبية والعربية والمطالبة بالخروج من سوريا، بالذات مع تأكيد الفصائل عدم وجود نية للدخول في مواجهة مع إسرائيل أو إلحاق الضرر بها.

وتقول إسرائيل إن سبب توغلها داخل الأراضي السورية هو منع وصول "العناصر المعادية" من سوريا إليها.

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