ندوة بمركز إعلام الخارجة عن "الخدمات الصحية لرعاية المسنين والاستفادة منها"

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة حول ( الخدمات الصحية لرعاية المسنين وكيفية الاستفادة منها )، وذلك فى إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري وتحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

وقالت أزهار عبدالعزيز مدير عام مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، إن الندوة حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشئون الصحية وبحضور محمد دياب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس عبد الجواد المقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأنور سالم المدير التنفيذي للجمعية.

تناول اللقاء أهمية المبادرات الرئاسية الصحية والتى يتم من خلالها الكشف على الأمراض المزمنة التى تشمل الضغط والسكر والسمنة كما شرح مدير إدارة الثقافة الصحية بصحة الوادي الجديد، ارتباط مرض السكر بالاعتدال الكلوى والذى أضيف إلى المبادرات الصحية مؤخرا حيث يتم التواصل مع المرضى عن طريق البيانات المسجلة لدى الفرق الطبية وأكد على خطورة إهمال مريض السكر لتناول العلاج أو عدم الالتزام بالنظام الغذائى الصحى وأوصى بضرورة الكشف الدورى السنوى على وظائف الكلى والكبد وفيما يتعلق بخدمات التأمين الصحى.

أكد مدير إدارة الثقافة الصحية بالشئون الصحية أن هناك طفرة حقيقية حدثت فى التأمين فى صرف الأدوية والتحاليل وذكر أن المحافظة فى طريقها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وفيما يتعلق بأدوار البرد المنتشرة والشائعات التى تتردد عن وجود متحور جديد أكد أن وزارة الصحة نفت وجود أى متحور جديد أو أى انتشار وبائى لأى فيروس وشدد على ضرورة التعامل الجيد مع أدوار البرد والحصول على قسط كافى من الراحة وتناول المشروبات الدافئة باستمرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.