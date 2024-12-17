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خارج الحدود

أبو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

 استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة فرنسوا بانو عضو المجلس، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الوفد للقاهرة.

زيارة الوفد الفرنسي لمقر الجامعة

 وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط رحب بزيارة الوفد الفرنسي لمقر الجامعة، مشيرًا إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التي تربط بين المنطقة العربية وفرنسا، وذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما على المستوى الرسمي والشعبي وآليات التعاون والتنسيق المهمة إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

خطوة مهمة نحو تعزيز حل الدولتين

 وفي هذا الإطار، شدد أبو الغيط على الأهمية الكبيرة التي يعلقها الجانب العربي على اعتراف الحكومة الفرنسية بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، باعتبار ذلك ينسجم مع دور فرنسا القيادي في أوروبا، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حل الدولتين وتنفيذه على الأرض.

وأضاف رشدي، أن الوفد أهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة للوضع في سوريا ولبنان والقضية الفلسطينية خاصة الحرب على قطاع غزة، في حين استعرض الوفد اخر المواقف تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

 

تثمين علاقات بلاده بالدول العربية

 كما حرص الوفد الفرنسي بدوره على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية، مؤكدًا على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة للسعي نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة وحرصهم على توسيع رقعة التعاون السياسي والاقتصادي.

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