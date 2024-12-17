وترجل نبيل آخر من نبلاء الفن!

وسقطت ورقة مثمرة ناضجة أخرى من أوراق شجرة الفن الحقيقي الأصيل، لطالما أثمرت وأينعت لنا عشرات الأعمال الجميلة الجادة المحترمة، التي تعكس عشقًا وولهًا بتراب الوطن، ترجل نبيل آخر من نبلاء الفن المعدودين، رحل الفنان الكبير المحترم المثقف نبيل الحلفاوي أول أمس عن عمر 77 عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء والإخلاص للفن، عنوانها الاحترام المتبادل بينه وبين الجمهور..

فلم يقدم عملًا يخجل منه أو يستهين فيه بالناس ولم يعرف عنه مطلقًا دخوله في مشاكل أو معارك أو صراعات جانبية مع أحد، رحل في هدوء تام مثلما عاش وتمنى أن لا يصارع المرض لسنوات، فاستجاب له الله وأسلم الروح بعد وعكة صحية مفاجئة لم تدم سوى أربعة أيام فقط!

فكان هذا الرحيل السريع المفاجئ بمثابة الصدمة في الوسط الفني والتي عبر عنها كل نجوم الفن تقريبًا من مختلف الأجيال، على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم والتى تحولت إلى دفتر عزاء كبير ومنهم.. عمرو دياب، كريم عبد العزيز، إلهام شاهين، هاني رمزي، صلاح عبد الله، حنان مطاوع، صابرين، محمد إمام، ياسمين عبد العزيز..

محمد صبحي الذي وصف الفنان الراحل بصديق العمر، وكذلك الفنان يحيى الفخراني الذي قال إن نبيل الحلفاوي هو أصدق الأصدقاء بالنسبة لي، كما نعاه مجلس الوزراء والنادي الأهلي ونجم الكرة العالمية محمد صلاح، وشهدت أيضًا جنازته حضور عدد كبير من الفنانين ومحبي الراحل القدير.

الزعماء والأبطال

في الـ22 من إبريل عام 1947 ولد الفنان نبيل الحلفاوي بحي السيدة زينب الشعبي العريق الذي كان شاهدًا على مولد مجموعة من نجوم الفن والمشاهير مثل.. حسن يوسف، نور الشريف، عادل إمام، سيد مكاوي، عمر خيرت، الأديب يحيى حقي، فكان لهذا الحي بثرائه وزخمه أثر كبير في تكوين شخصيته التي اتسمت بالنبل والإنسانية والهدوء والتسامح.



بدأ الحلفاوي مشوار الفن عقب تخرجه من معهد الفنون المسرحية عام 1970 وكان من زملاء دراسته الفنان محمد صبحي كما عاصر الفنان نور الشريف الذي كان يسبقه بثلاث دفعات، قبل أن يتم تعيينه معيدًا.



بدأ الراحل القدير مشوار الفن بعدد من المسرحيات لمسرح الدولة، قبل أن يتجه للتليفزيون ملعبه المفضل الذي حصد فيه النجاحات المتتالية، عبر أعمال شهيرة جسد في الكثير منها أدوار الزعماء والقادة والرجال الوطنيين.. رأفت الهجان في دور ضابط المخابرات 'نديم هاشم قلب الأسد'، الزيني بركات في شخصية كبير البصاصين 'زكريا بن راضي'..

حواري وقصور في دور الزعيم سعد زغلول، أوراق مصرية في دور الرئيس جمال عبد الناصر، وكان قد لعب نفس الشخصية في مسلسل دموع صاحبة الجلالة، الطريق إلى إيلات في دور العقيد بحري محمود وهو العمل الذي تسبب في إطلاق لقب القبطان عليه..

كما مثل الحلفاوي شخصية على ماهر باشا في مسلسل فاروق وكذلك الشاعر الوطني عبد الله النديم في مسلسل آمير الشعراء، كذلك جسد الفنان الراحل شخصية المشير محمد حسين طنطاوي بفيلم سري جدًا..

هذا بالإضافة إلى أن للقبطان الحلفاوي مجموعة أخرى من الأعمال المهمة منها.. غوايش، زيزينيا، المصراوية،، دهشة، ونوس، لأعلى سعر، فيلم الهروب إلى القمة الذي نال عنه جائزة أحسن ممثل من مهرجان الإسكندرية عام 1996، القاهرة كابول وأخر أعماله كان كضيف شرف بفيلم ' تسليم أهالي' بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد قبل عامين.

الميديا والأصدقاء والأهلي

كانت علاقة الفنان نبيل الحلفاوي بالصحافة والميديا علاقة سطحية جدًا، فنادرًا ما نجد له لقاء تليفزيوني أو حديث صحفي طوال مشواره الفني، ولديه منطق في ذلك إذ يقول تركيبة شخصيتي لا تميل للظهور والكلام في الصحافة والميديا، تكفي أعمالي الفنية، فالقليل جدًا من الفنانين يستطيعون الإضافة لأعمالهم من خلال الصحافة والميديا وأنا لست واحدا من هؤلاء!



واستعاض القبطان بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقًا عن الصحافة والميديا وعرف بنشاطه وتغريداته المهمة والذكية والحكيمة، والتي اختص جانبًا كبيرا منها للتعليق على أخبار وأمور النادي الأهلي الذي يعشقه بشدة ويدافع عنه باستماتة ولكن دون تعصب، ووصل عدد متابعيه عليه 7 ملايين متابع.



ومن الأشياء المثيرة التي كشف عنها الإعلامي الكبير محمود سعد أنه عندما كان رئيسا لتحرير مجلة الكواكب طلب من الحلفاوي أن يكتب مقال أسبوعي ولكنه اعتذر في البداية قبل أن يوافق بعد ذلك، وفوجئ سعد بأنه كتب قصيدة ينعى فيه نفسه ويقول:

في نعي متكتبوش أسامي القرايب.. في نعي لازم تنكتب أسامي الصحاب.. وصيغة الكلام بدون النظام وحسب الميزان.. مش حسب المحبة هتبقى كده.. صديق كل من السعدني والصحن وحمدي وعبد الله غيث ومحمد وفيق ونور الشريف وأسامة عكاشة وصبحي وأردش وسيد حجاب.



تزوج الحلفاوي مرتين.. الأولى في بداياته من الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد وأنجب منها خالد، ثم من السيدة نادية ورزق منها ب وليد والاثنان صارا من المخرجين المتميزين حاليًا.





رغم أنني لم أتقابل سوى مرات قليلة جدًا بالراحل نبيل الحلفاوي وفي أعمال يشارك فيها مثل فيلم الهروب إلى القمة مع الصديق الراحل نور الشريف، أو في مناسبات هي واجبات مثل عزاء زوجة المخرج الكبير محمد عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز منذ بضعة أشهر، وكان بصحبة صديقه الصدوق الفنان يحيى الفخراني، فلم تكن تربطني به علاقة مثلما هو الحال مع أغلب زملاء جيلي والأجيال التالية من الصحفيين، حيث لم يكن يتعامل مع الصحافة كما أشرت..

ورغم ذلك كنت أتابع باهتمام شديد تغريداته على X وبالطبع معجبًا بمشواره الفني المحترم الجاد واعتبرته واحدًا من نبلاء الفن المعدودين جدًا، الذين شرفت بصداقتهم لسنوات طويلة وتعلمت منهم أشياء كثيرة في الفن والحياة وهم صديقي المقرب جدًا نور الشريف، عزت أبو عوف، إبراهيم يسري رحمهم الله جميعا إضافة إلى الكبيرين يحيى الفخراني وخالد زكي أطال الله بقائهما، وتغمد برحمته الفنان النبيل نبيل الحلفاوي وألهمنا وذويه ومحبيه الصبر والسلوان..

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