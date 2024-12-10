عائشة وميرنا وأسماء وسلمى فقط!

الفن وسنينه

لا شك أن حلم كل فنان وفنانة الوصول إلى البطولة المطلقة وتصدر الأفيش في السينما والتتر في الأعمال التليفزيونية، وأن يسوق العمل ويوزع باسمه، حلم مشروع بالطبع ولكنه يحتاج إلى الكثير والكثير من العمل والاجتهاد والصبر والتطور والحظ أيضًا..

ولكن هذا لا يمنع من أن هناك أمثلة عديدة قديمًا بصورة محدودة وحديثا بصورة فجة وأكثر وضوحًا وشيوعًا، لفنانات وفنانين لا يستحقون هذه البطولة، ولا مؤهلين لها بأي حال من الأحوال من حيث الموهبة والحضور، وصلوا إليها بالواسطة والمحسوبية والمال والعلاقات والتنازلات وأشياء أخرى لا داعي لذكرها! فالكل يعرفها جيدًا ويعرف هؤلاء من الجنسين جيدا من الأجيال الحالية من مدعي ومدعيات الفن.

ولكن على الجانب الآخر هناك نماذج إيجابية مضيئة قليلة لمجموعة من الفنانين والفنانات الذين صعدوا في الآونة الأخيرة إلى عالم البطولات عن جدارة واستحقاق وتعب، سنسوق أبرزهم في مقال اليوم وبصفة خاصة من الجنس اللطيف على أن نتناول المتألقين من الرجال في مقام آخر إن شاء الله.

حبيبة الغاوي

أول هؤلاء النجمات الشابات القادمات بقوة إلى عالم البطولات المطلقة التونسية صاحبة الوجه الجميل المريح عائشة بن أحمد، التي بدأت المشوار في تونس بالرقص بإحدى الفرق الاستعراضية ثم بعروض الأزياء، قبل أن تشارك بعدد من الأفلام والمسلسلات التونسية والسورية وتحقق شهرة جيدة، أرادت استثمارها وتتويجها بهوليود الشرق فكان لها ما أرادت..

من خلال مجموعة أعمال سينمائية وتليفزيونية متميزة كشفت فيها عن موهبتها ومدى تطورها بشكل سريع منها.. الخلية، الفلوس، توأم روحي، السهام المارقة، لعبة نيوتن، ملف سري، مذكرات زوج وأخيرًا بدون سابق إنذار مع آسر ياسين الذي عرض بشهر رمضان الماضي..

وشاركت عائشة بن أحمد للمرة الثانية في لجنة التحكيم الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الأخير، وسيتم أيضًا تكريمها بمهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته المقبلة منتصف الشهر الجاري بجائزة الإشعاع، التي تمنح للفنانين أصحاب المسيرة والنجاحات المتميزة خارج تونس، وهي على موعد جديد مع التألق من خلال مسلسلها الرمضاني في 2025، الغاوي، مع النجم أحمد مكي، تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل، والذي تلعب فيه دور منتجة سينمائية طموحة.

مدمنة التغيير

درست أسماء أبو اليزيد الفنون الجميلة وكان المسرح هو بوابتها إلى التمثيل، الذي بدأت مشوارها المتميز فيه بمسلسل هذا المساء قبل 7 سنوات، قبل أن تلعب بطولة المسلسل الكوميدي الناجح الآنسة فرح 5 أجزاء، ثم تشارك في الاختيار 2، فبطن الحوت، ففيلم العميل صفر، إلى أن قدمت أفضل أدوارها وأكثرها جرأة حتى الآن في رمضان الماضي بمسلسل صلة رحم مع النجم إياد نصار..

الذي أثار جدلًا واسعًا ونال إشادات كبيرة لطرحه موضوع شائك هو تأجير الأرحام، دور يطلق عليه السهل الممتنع! وواصلت منهجها في التغير والتلون من خلال فيلم عاشق مع أحمد حاتم الذي عرض مؤخرا وجسدت فيه ببراعة دور مدمنة تقع في غرام الطبيب الذي يعالجها.

الفيديت كناريا

الفيديت ميرنا نور الدين درست وعاشت لسنوات بالولايات المتحدة، فتعلمت الجرأة والتحدي، وهو ما تعكسه أدوارها الفنية منذ بدايتها حتى الآن، والتي جاءت أغلبها مختلفة ومتحدية، مسلسلات مثل.. هوجان، نصيبي وقسمتك، حكايات بنات، وراء كل باب وأخيرا الحشاشين الذي لعبت فيه دور زوجة حسن الصباح زعيم الحشاشين- النجم كريم عبد العزيز..

ولم تخشى نجوميته الكبيرة بل كانت ندا قويًا له، خاصةً في الحلقات الأخيرة التي انقلبت فيها عليه وجندت نفسها لكشف كذبه ودعوته الباطلة بعد أن قتل ابنهما! ورغم صغر سنها لم تقلق من تجسيد دور أم لاثنين من الشباب الذين يصغرانها بسنوات قليلة!

السينما تجاربها فيها أقل بريقًا ولمعانًا في أفلام الجريمة، بلوموندو، بعد الشر، وستطل على المشاهدين في رمضان المقبل من خلال مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضي، في دور كناريا الفتاة الجميلة التي ترتبط عاطفيًا بالشاب الصعيدي الشهم فهد ويتعرضان لمواقف عديدة مثيرة.. المسلسل تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

ماما سلمى

هي ليست ممثلة فقط، بل مذيعة وعارضة أزياء وموديل إعلانات وتمتلك صوتًا جيدًا، لفتت الأنظار بقوة عبر مشاركتها في عدد من الأعمال التليفزيونية، التي غلب عليها فيها تجسيدها دور الفتاة المتمردة المتحررة المنطلقة، مثل.. حلاوة الدنيا، طلعت روحي، إلا أنا، منعطف خطر الذي لعبت فيه دور Influncer مشهورة تتعرض للقتل نتيجة سلوكياتها الغريبة.

وبالمصادفة تأتيها أول بطولة تليفزيونية مطلقة من خلال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي عرض برمضان الماضي لتلعب متعددة المواهب سلمى أبو ضيف فيه أيضًا دور فتاة فقيرة تتحول إلى بلوجر شهيرة وثرية يتم توريطها في أشياء غير أخلاقية! لتحسن استغلال هذه الفرصة تمامًا وتؤكد موهبتها واستحقاقها للبطولة والذي أتوقع أن تتبعها بطولات جديدة في السنوات المقبلة.



وسلمى أبو ضيف على موعد مع أغلى لقب ممكن أن تحصل عليه أي امرأة لقب ماما! في الأشهر الأولى من العام المقبل، حيث تم زفافها في يونيو الماضي إلى رجل الأعمال السويسري من أصل سوداني إدريس عبد العزيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.